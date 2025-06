Ana Paula Siebert revela a decoração do apartamento luxuoso em Santa Catarina

Esposa de Roberto Justus, Ana Paula Siebert comprou apartamento de luxo em praia de Santa Catarina e finaliza a reforma. Veja a decoração impecável

A influenciadora digital Ana Paula Siebert, que é a esposa de Roberto Justus, finalizou a obra de seu apartamento em Santa Catarina. Vivendo em São Paulo com a família, ela comprou um imóvel no litoral de Santa Catarina para passar as férias em família e acaba de decorar o espaço com estilo sofisticado.

Nesta quinta-feira, 12, a estrela mostrou os detalhes da decoração. O apartamento fica em Itapema, no litoral, e foi decorado com mármore em todos os ambientes e móveis com linhas orgânicas.

"Eu gosto de luz e de ambientes integrados para a família ficar junta. É um apartamento para a família ficar junta na praia, de férias, momento de união. E linhas orgânicas deixam tudo mais leve”, afirmou ela, e completou: "Eu amo mármore. Tem mármore no apartamento inteiro. Para mim, pedra natural é a coisa mais linda”.

A suíte do casal foi decorada com tons terrosos, mármore e enxoval personalizado com as iniciais deles. Veja as fotos e o vídeo dos detalhes da decoração abaixo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Paula Siebert Justus (@anapaulasiebert)

O melhor presente

A influenciadora digital Ana Paula Siebert revelou qual foi o melhor presente que Roberto Justus lhe deu. A esposa do empresário abriu uma caixinha de perguntas em sua rede social e foi questionada sobre o assunto.

A pessoa perguntou qual seria o melhor presente que a loira recebeu além da filha deles, Vicky Justus. Acostumada com uma vida de luxo, viagens deslumbrantes, looks impressionantes e muito mais mais, Ana Paula Siebert contou que o que ganhou do esposo não é algo material, mas sim de grande significado.

"Ele mesmo, não, estou brincando, o que Roberto me deu foi a realização de um sonho, de ter uma família, de ter um marido, de ter um relacionamento longo, que eu sempre sonhei casar para ficar casada", começou dizendo.

"Casar é uma escolha, ninguém é mega feliz e tudo perfeito todos os dias, então, todos os dias você tem que escolher estar casada, mas ao lado do Roberto tudo fica mais fácil", falou sobre estarem casados há uma década.

Leia também: Saiba o valor da venda de viagem com Roberto Justus no leilão de Neymar Jr