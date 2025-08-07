Ana Paula Siebert revela exigência fora do comum de novo dono do seu apartamento

Roberto Justus e Ana Paula Siebert venderam o apartamento de luxo em Miami para pessoa que exigiu um item de decoração fora do comum. Saiba qual

A influenciadora digital Ana Paula Siebert, que é a esposa do empresário Roberto Justus, surpreendeu ao revelar uma exigência da pessoa que comprou o apartamento de luxo deles em Miami, Estados Unidos. O casal brasileiro decidiu colocar o local à venda para se mudar para outro apartamento na mesma praia sofisticada. Porém, eles foram surpreendidos com um pedido fora do comum de quem quis o lar deles.

O novo dono do imóvel exigiu que os antigos proprietários deixassem uma girafa gigante que fazia parte da decoração do quarto da filha deles, Vicky Justus. A escultura de girafa de pelúcia estava no quarto de Vicky há alguns anos e chamava a atenção pelo seu tamanho. Pelo jeito, o comprador adorou o item de decoração e só quis negociar a compra com o objeto dentro do apartamento. Para fazer a vontade dele, Justus e Ana Paula deixaram a girafa para trás.

Com isso, Ana Paula contou que precisou ter uma conversa com a filha. Isso porque Vicky ficará sem a girafa e precisou se despedir dela. A mãe coruja aproveitou este momento para proporcionar um ensinamento para a filha sobre despedidas e fim de ciclos na vida.

" O atual dono pediu a girafa dela… Juro, ele não abria mão [risos]. E eu ensino a Vicky que a vida é feita de ciclos, que somos felizes com algumas coisas em alguns momentos, mas que, às vezes, temos que deixar para traz o que gostamos. E está tudo bem”, disse ela.

E refletiu: "Eu podia ir na loja e por outra no quarto novo (ela não ia nem perceber), mas conversei, expliquei e ela disse: tudo bem então, né, mamãe? Lá eu vou ter várias coisas legais também. Porque, sim, eu acredito que a vida é feita de ciclos. Eu sou uma pessoa bem racional com as coisas, em especial as materiais e isso me ajudou muito na vida. Acho que a gente sofre menos. Tem mais coragem de mudar. Seja em qualquer âmbito da vida… E por muitas vezes descobri caminhos que me preencheram ainda mais”.

Ana Paula Siebert ainda mostrou que a mudança da família já foi feita para o novo apartamento em Miami. Agora, o local passará por reforma para ficar com a identidade deles em todos os detalhes da decoração. Inclusive, ela mostrou uma foto de como é a sala de estar atualmente e surpreendeu com a vista deslumbrante para o mar norte-americano.

Ana Paula Siebert comprou apartamento em Santa Catarina

Recentemente, a influenciadora digital Ana Paula Siebert, que é a esposa de Roberto Justus, finalizou a obra de seu apartamento em Santa Catarina. Vivendo em São Paulo com a família, ela comprou um imóvel no litoral de Santa Catarina para passar as férias em família e acaba de decorar o espaço com estilo sofisticado.

Nas redes sociais, a estrela mostrou os detalhes da decoração. O apartamento fica em Itapema, no litoral, e foi decorado com mármore em todos os ambientes e móveis com linhas orgânicas.

"Eu gosto de luz e de ambientes integrados para a família ficar junta. É um apartamento para a família ficar junta na praia, de férias, momento de união. E linhas orgânicas deixam tudo mais leve”, afirmou ela, e completou: "Eu amo mármore. Tem mármore no apartamento inteiro. Para mim, pedra natural é a coisa mais linda”.

A suíte do casal foi decorada com tons terrosos, mármore e enxoval personalizado com as iniciais deles. Veja as fotos e o vídeo dos detalhes da decoração abaixo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Paula Siebert Justus (@anapaulasiebert)

Leia também: Ana Paula Siebert exibe novo visual da filha em fotos de Ano Novo