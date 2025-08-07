CARAS Brasil
  2. Ana Paula Siebert revela exigência fora do comum de novo dono do seu apartamento
Negócios

Ana Paula Siebert revela exigência fora do comum de novo dono do seu apartamento

Roberto Justus e Ana Paula Siebert venderam o apartamento de luxo em Miami para pessoa que exigiu um item de decoração fora do comum. Saiba qual

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 07/08/2025, às 14h05

Ana Paula Siebert
Ana Paula Siebert - Foto: Reprodução / Instagram

A influenciadora digital Ana Paula Siebert, que é a esposa do empresário Roberto Justus, surpreendeu ao revelar uma exigência da pessoa que comprou o apartamento de luxo deles em Miami, Estados Unidos. O casal brasileiro decidiu colocar o local à venda para se mudar para outro apartamento na mesma praia sofisticada. Porém, eles foram surpreendidos com um pedido fora do comum de quem quis o lar deles.

O novo dono do imóvel exigiu que os antigos proprietários deixassem uma girafa gigante que fazia parte da decoração do quarto da filha deles, Vicky Justus. A escultura de girafa de pelúcia estava no quarto de Vicky há alguns anos e chamava a atenção pelo seu tamanho. Pelo jeito, o comprador adorou o item de decoração e só quis negociar a compra com o objeto dentro do apartamento. Para fazer a vontade dele, Justus e Ana Paula deixaram a girafa para trás.

Com isso, Ana Paula contou que precisou ter uma conversa com a filha. Isso porque Vicky ficará sem a girafa e precisou se despedir dela. A mãe coruja aproveitou este momento para proporcionar um ensinamento para a filha sobre despedidas e fim de ciclos na vida.

"O atual dono pediu a girafa dela… Juro, ele não abria mão [risos]. E eu ensino a Vicky que a vida é feita de ciclos, que somos felizes com algumas coisas em alguns momentos, mas que, às vezes, temos que deixar para traz o que gostamos. E está tudo bem”, disse ela.

E refletiu: "Eu podia ir na loja e por outra no quarto novo (ela não ia nem perceber), mas conversei, expliquei e ela disse: tudo bem então, né, mamãe? Lá eu vou ter várias coisas legais também. Porque, sim, eu acredito que a vida é feita de ciclos. Eu sou uma pessoa bem racional com as coisas, em especial as materiais e isso me ajudou muito na vida. Acho que a gente sofre menos. Tem mais coragem de mudar. Seja em qualquer âmbito da vida… E por muitas vezes descobri caminhos que me preencheram ainda mais”.

Ana Paula Siebert ainda mostrou que a mudança da família já foi feita para o novo apartamento em Miami. Agora, o local passará por reforma para ficar com a identidade deles em todos os detalhes da decoração. Inclusive, ela mostrou uma foto de como é a sala de estar atualmente e surpreendeu com a vista deslumbrante para o mar norte-americano. 

Ana Paula Siebert comprou apartamento em Santa Catarina

Recentemente, a influenciadora digital Ana Paula Siebert, que é a esposa de Roberto Justus, finalizou a obra de seu apartamento em Santa Catarina. Vivendo em São Paulo com a família, ela comprou um imóvel no litoral de Santa Catarina para passar as férias em família e acaba de decorar o espaço com estilo sofisticado.

Nas redes sociais, a estrela mostrou os detalhes da decoração. O apartamento fica em Itapema, no litoral, e foi decorado com mármore em todos os ambientes e móveis com linhas orgânicas.

"Eu gosto de luz e de ambientes integrados para a família ficar junta. É um apartamento para a família ficar junta na praia, de férias, momento de união. E linhas orgânicas deixam tudo mais leve”, afirmou ela, e completou: "Eu amo mármore. Tem mármore no apartamento inteiro. Para mim, pedra natural é a coisa mais linda”.

A suíte do casal foi decorada com tons terrosos, mármore e enxoval personalizado com as iniciais deles. Veja as fotos e o vídeo dos detalhes da decoração abaixo:

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

