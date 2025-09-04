Morre passista da Dragões da Real aos 22 anos: 'Partiu cedo demais'

A jovem Julia Costa Pereira, passista da Dragões da Real, faleceu na segunda-feira, 1º; escola de samba de SP informou a causa da morte
A jovem Julia Costa Pereira, passista da Ala Show - Malandros e Passistas da Dragões da Real, faleceu aos 22 anos na última segunda-feira, 1º. A morte da moça foi revelada através do perfil oficial da escola de samba do Carnaval de São Paulo.
"Nossa comunidade está de luto pelo falecimento de Julia Costa Pereira, passista da Ala Show - Malandros e Passistas da Real. Com apenas 22 anos, Julia partiu cedo demais, deixando saudade eterna em todos que tiveram a honra de conviver com sua alegria e talento. Desejamos força aos familiares e amigos neste momento de dor. Desejamos força aos familiares e amigos neste momento de dor", diz o comunicado divulgado.
Ao site 'Quem', a escola de samba informou que a causa da morte de Julia Costa Pereira foi um edema pulmonar agudo, seguido de parada cardíaca. A jovem estava em casa no momento do ocorrido. O sepultamento aconteceu na quarta-feira, 3, no Cemitério Itaquera, em São Paulo.
Karine Grum, rainha de bateria da Dragões da Real, lamentou a partida precoce da passista: "Uma jovem de apenas 22 anos, mas que já deixava sua marca com alegria, talento e brilho nos olhos, me sinto honrada por ter compartilhado momentos com ela e visto de perto sua dedicação à nossa escola. Julia se foi cedo demais, mas sua energia e luz permanecerão sempre vivas em nossos corações e na história da Dragões da Real. Que Deus conforte sua família e amigos neste momento tão difícil", declarou ela à 'Quem'.
O cantor Elias Moreira, ex-participante do The Voice Brasil, morreu nesta quarta-feira, 3, aos 39 anos, em Manaus. Segundo informações do portal G1, familiares relataram que o artista passou mal na noite de terça-feira, 2, e foi levado a um hospital, mas não resistiu. A causa da morte não foi divulgada.
Natural de Boa Vista, em Roraima, Elias morava em Manaus desde 2011. Ele ficou conhecido após participar da segunda edição do The Voice Brasil, em 2013, quando entrou para o time de Carlinhos Brown após cantar Human Nature, de Michael Jackson. Sua performance fez os quatro jurados virarem suas cadeiras.
Ainda de acordo com o portal G1, amigos próximos relataram que ele enfrentava problemas renais há anos. Nos últimos dias, seu quadro de saúde se agravou, evoluindo para um edema pulmonar. Ele foi levado ao hospital, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória durante a madrugada e não resistiu; saiba mais detalhes.
