CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Carnaval
  2. Morre passista da Dragões da Real aos 22 anos: 'Partiu cedo demais'
Carnaval / Luto

Morre passista da Dragões da Real aos 22 anos: 'Partiu cedo demais'

A jovem Julia Costa Pereira, passista da Dragões da Real, faleceu na segunda-feira, 1º; escola de samba de SP informou a causa da morte

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 04/09/2025, às 07h59

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Julia Costa Pereira
Julia Costa Pereira - Foto: Reprodução / Instagram

A jovem Julia Costa Pereira, passista da Ala Show - Malandros e Passistas da Dragões da Real, faleceu aos 22 anos na última segunda-feira, 1º. A morte da moça foi revelada através do perfil oficial da escola de samba do Carnaval de São Paulo.

"Nossa comunidade está de luto pelo falecimento de Julia Costa Pereira, passista da Ala Show - Malandros e Passistas da Real. Com apenas 22 anos, Julia partiu cedo demais, deixando saudade eterna em todos que tiveram a honra de conviver com sua alegria e talento. Desejamos força aos familiares e amigos neste momento de dor. Desejamos força aos familiares e amigos neste momento de dor", diz o comunicado divulgado.

Ao site 'Quem', a escola de samba informou que a causa da morte de Julia Costa Pereira foi um edema pulmonar agudo, seguido de parada cardíaca. A jovem estava em casa no momento do ocorrido. O sepultamento aconteceu na quarta-feira, 3, no Cemitério Itaquera, em São Paulo.

Karine Grum, rainha de bateria da Dragões da Real, lamentou a partida precoce da passista: "Uma jovem de apenas 22 anos, mas que já deixava sua marca com alegria, talento e brilho nos olhos, me sinto honrada por ter compartilhado momentos com ela e visto de perto sua dedicação à nossa escola. Julia se foi cedo demais, mas sua energia e luz permanecerão sempre vivas em nossos corações e na história da Dragões da Real. Que Deus conforte sua família e amigos neste momento tão difícil", declarou ela à 'Quem'.

Julia Costa era passista da Dragões da Real - Foto: Reprodução / Instagram
Julia Costa era passista da Dragões da Real - Foto: Reprodução / Instagram

Ex-participante do The Voice Brasil morre aos 39 anos

O cantor Elias Moreira, ex-participante do The Voice Brasil, morreu nesta quarta-feira, 3, aos 39 anos, em Manaus. Segundo informações do portal G1, familiares relataram que o artista passou mal na noite de terça-feira, 2, e foi levado a um hospital, mas não resistiu. A causa da morte não foi divulgada.

Natural de Boa Vista, em Roraima, Elias morava em Manaus desde 2011. Ele ficou conhecido após participar da segunda edição do The Voice Brasil, em 2013, quando entrou para o time de Carlinhos Brown após cantar Human Nature, de Michael Jackson. Sua performance fez os quatro jurados virarem suas cadeiras.

Ainda de acordo com o portal G1, amigos próximos relataram que ele enfrentava problemas renais há anos. Nos últimos dias, seu quadro de saúde se agravou, evoluindo para um edema pulmonar. Ele foi levado ao hospital, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória durante a madrugada e não resistiu; saiba mais detalhes.

Leia também: Cantores de 17 e 14 anos morrem após grave acidente na Bahia

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

dragões da real

Leia também

Rainha de bateria!

Virginia Fonseca - Foto: Reprodução / Instagram

A data da coroação de Virginia Fonseca é revelada!

Coroação

Juliana Paes é coroada como rainha de bateria da Viradouro - Foto: Victor Chapetta/Brazil News

Juliana Paes é coroada como rainha de bateria da Viradouro

Polêmica

Kamila Simioni e Virginia - Foto: Reprodução / Instagram

Kamila Simioni alfineta Virginia Fonseca como rainha de bateria da Grande Rio

Eita

Juliana Paes e Erika Januza - Foto: Reprodução/Instagram

Erika Januza parabeniza Juliana Paes por novo cargo na Viradouro

Muita emoção!

Juliana Paes - Foto: Reprodução/Instagram

Juliana Paes fala sobre seu retorno como rainha de bateria na Viradouro

Novidade

Zélia Duncan e Frejat - Foto: Cristiano Juruna

Samba-enredo de Frejat, Zélia Duncan e Arlindinho homenageia Rita Lee na Mocidade

Últimas notícias

Bia MirandaVoltaram? Bia Miranda surge em momento íntimo com Gato Preto após anunciar término
Kate MiddletonKate Middleton está loira! Ela exibe o novo visual em aparição após férias
Penn Badgley e Domino Kirke-BadgleyPenn Badgley, de 'You', revela o nascimento dos filhos gêmeos
Regina DuarteRegina Duarte surge em cadeira de rodas e revela o que aconteceu: 'Estive sofrendo'
Aniversário de Gusttavo Lima teve momentos especiaisBolo 'cutucado', dia na fazenda e ensaio em família: veja como foi o aniversário de Gusttavo Lima
Veterano de Terra Nostra veio ao Brasil e foi naturalizado; morreu aos 71 anosVeterano internacional da Globo morreu aos 71 anos por insuficiência renal
Raul GilFilho de Raul Gil revela causa da internação do apresentador
Alice Wegmann impressiona ao surgir grávidaAlice Wegmann, a Solange de Vale Tudo, impressiona ao surgir grávida
Padre Marcelo RossiPadre Marcelo Rossi chama atenção ao comparar o antes e depois do corpo: 'Cuidado'
Bete MendesBete Mendes revela ajuda de Débora Duarte em início na TV: 'Sou grata a tamanha generosidade'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade