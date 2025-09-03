CARAS Brasil
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  2. Cantores de 17 e 14 anos morrem após grave acidente na Bahia
Música / Luto!

Cantores de 17 e 14 anos morrem após grave acidente na Bahia

Irmãos, os cantores Samuel e Mateus, de 17 e 14 anos, faleceram em um trágico acidente de moto; pai da dupla está em estado grave

por Rafaela Oliveira
Publicado em 03/09/2025, às 11h07

Mateus e Samuel
Mateus e Samuel - Foto: Reprodução / Instagram

Os cantores Samuel e Mateus, de 17 e 14 anos, faleceram na noite de segunda-feira, 1º, após um grave acidente de moto. O veículo onde os irmãos estavam junto com o pai, identificado como Josenilson Santana, colidiu com uma caminhonete em um trecho da cidade de Presidente Tancredo Neves, no baixo sul da Bahia.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Josenilson foi socorrido em estado grave e levado ao hospital. O motorista da caminhonete não foi encontrado no local do acidente. As circunstâncias da batida entre os dois veículos serão apuradas pela Polícia Civil. 

Samuel e Mateus realizaram a primeira gravação em estúdio da dupla recentemente. No dia 25 de agosto, uma semana antes do acidente, os irmãos publicaram um vídeo nas redes sociais celebrando a nova conquista na carreira.

"O primeiro show deles não chegou a acontecer. Uma família muito simples, humilde... Começaram a cantar na escola e na igreja. Fizeram um vídeo no Instagram e começou a viralizar na região. Levamos eles no estúdio e eles gravaram três músicas de presente", contou o empreendedor Big Bob, amigo da dupla, ao 'G1 Bahia'.

Samuel e Mateus eram irmãos - Foto: Reprodução/Instagram
Samuel e Mateus - Foto: Reprodução/Instagram
Quem eram Samuel e Mateus?

Os irmãos Samuel Santos de Almeida e Mateus Santos de Almeida viralizaram nas redes sociais em agosto deste ano, após compartilharem vídeos cantando músicas de arrocha. O registro chegou até o empreendedor Big Lobo, que ajudou os adolescentes a gravarem uma música autoral.

Na última semana, a dupla criou um canal em uma plataforma digital para divulgar os trabalhos e chegaram a fechar contrato com um empresário. No dia 27 de agosto, Samuel e Mateus anunciaram o lançamento da canção autoral. Nas redes sociais, os meninos já somavam mais de 200 mil seguidores.

Samuel e Mateus gravaram primeira música da dupla em estúdio - Foto: Reprodução/Instagram
Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show.

Samuel e Mateus

