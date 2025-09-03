CARAS Brasil
  2. Ex-participante do The Voice Brasil morre aos 39 anos em Manaus
Atualidades / luto

Ex-participante do The Voice Brasil morre aos 39 anos em Manaus

O cantor Elias Moreira, ex-participante do The Voice Brasil, morreu nesta quarta-feira, 3, aos 39 anos, em Manaus. Leia mais

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 03/09/2025, às 13h39

Cantor Elias Moreira no palco do The Voice Brasi
Cantor Elias Moreira no palco do The Voice Brasi - Foto: Reprodução/Globo

O cantor Elias Moreira, ex-participante do The Voice Brasil, morreu nesta quarta-feira, 3, aos 39 anos, em Manaus. Segundo informações do portal G1, familiares relataram que o artista passou mal na noite de terça-feira, 2, e foi levado a um hospital, mas não resistiu. A causa da morte não foi divulgada.

Natural de Boa Vista, em Roraima, Elias morava em Manaus desde 2011. Ele ficou conhecido após participar da segunda edição do The Voice Brasil, em 2013, quando entrou para o time de Carlinhos Brown após cantar Human Nature, de Michael Jackson. Sua performance fez os quatro jurados virarem suas cadeiras.

Elias Moreira durante audições às cegas na segunda edição do The Voice Brasil — Foto: Isabella Pinheiro/TV Globo
Elias Moreira durante audições às cegas na segunda edição do The Voice Brasil — Foto: Isabella Pinheiro/TV Globo

Problemas de saúde

Ainda de acordo com o portal G1, amigos próximos relataram que ele enfrentava problemas renais há anos. Nos últimos dias, seu quadro de saúde se agravou, evoluindo para um edema pulmonar. Ele foi levado ao hospital, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória durante a madrugada e não resistiu.

Em nota, a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Amazonas lamentou a morte. "Natural de Boa Vista (RR) e residente em Manaus desde 2011, Elias conquistou o Brasil com seu talento e carisma, sendo o representante da região Norte na segunda edição do programa The Voice Brasil, em 2013", escreveram.

E complementaram: "Neste momento de dor, a Secretaria de Cultura se solidariza com familiares, amigos e admiradores, reconhecendo a trajetória do artista que marcou a cena cultural e musical do nosso estado e na região Norte".

Marcelo Figueiredo, amigo de Elias, também lamentou a perda. "Elias, sempre será você meu amigo querido! Seu humor, amizade, seu talento que somos fãs. Obrigado por tantos momentos contigo.
Sentiremos muito a tua falta porque lhe amamos muito, mas descanse meu irmão.
Que Deus lhe guarde e conforte o coração de todos nós, seus amigos e familiares."

"Puxa, mano! Triste pela tua partida, mas tenha certeza que vou guardar esses momentos". complementou Marcelo ao compartilhar um vídeo de um momento descontraído com o amigo. O velório está marcado para acontecer esta quarta-feira (3), a partir das 12h, na Funerária Canaã, localizada na Rua Major Gabriel, em Manaus.

Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Amazonas lamentou a morte do cantor
Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Amazonas lamentou a morte do cantor
Amigo lamenta morte de ex-the voice - Foto: Reprodução/Instagram
Amigo lamenta morte de ex-the voice - Foto: Reprodução/Instagram

Relembre a participação dele no The Voice Brasil:

Leia também: Cantores de 17 e 14 anos morrem após grave acidente na Bahia

