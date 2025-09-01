A data da coroação de Virginia Fonseca é revelada!

David Brazil expõe a data da coroação de Virginia como rainha de bateria da Grande Rio, e dá uma prévia do que pode acontecer; Confira!

Nesta semana, o comunicador David Brazil, revelou quando a influenciadora Virginia será coroada a rainha da bateria da Grande Rio, escola de samba carioca. Além disso, ele chegou a dar detalhes de sua coroação, que pode contar com a presença de Paolla Oliveira, a ex-rainha da escola.

Em entrevista ao Portal Leo Dias, o promoter revelou que a data da coroação da empresária está marcada para 20 de setembro, em Duque de Caxias. “Se bater a agenda [Paolla Oliveira vai]. Vai ser uma noite maravilhosa. Amém, Caxias!”, anunciou David, sobre a possível ida da atriz no evento.

Ele comentou sobre a empolgação da influenciadora em participar, pela primeira vez, na Marquês de Sapucaí. O comunicador ressaltou que Virginia tem participado dos ensaios e aparenta estar dedicada e próxima da comunidade do Grande Rio. “Ela liga, se oferece pra ir nos eventos, se fosse depender dela, já estaria quase morando em Caxias”, disse David.

Além disso, ele afirmou ter grandes expectativas para o próximo carnaval, já que, garantiu que Virginia será a primeira influenciadora digital a ocupar o posto de rainha de bateria em uma escola do Grupo Especial do Rio.

Curtida da mãe de Virginia choca seguidores

Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca, gerou um burburinho nas redes sociais nesta última semana. A mãe da influenciadora curtiu um vídeo do cantor Gusttavo Lima, do qual ele dizia sobre os limites de um relacionamento.

“Fique sozinho no mundo, não tem problema não. Se precisar ficar solteiro por um tempo, fica. Se precisar ficar um ano, cinco, dez anos… Fique com quem merece, fique com quem te dá valor, te coloca lá em cima. Nenhum tipo de sofrimento vale a pena, por quem não merece… Fique sozinho na por** desse mundo. Mas não deixe ninguém te tratar como lixo, não, bebê. Se valoriza, ok?”, disse o artista em suas redes.

Os rumores se espalharam pela internet, quando internautas cogitaram que a curtida de Margareth seria uma indireta para o ex relacionamento de Virginia, a influenciadora se separou de Zé Felipe há poucos meses. Porém, a mãe da influenciadora não se pronunciou sobre o assunto.

Leia também: Ex-cunhada de Virginia explica curtida em post com crítica para a influencer