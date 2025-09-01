CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Carnaval
  2. A data da coroação de Virginia Fonseca é revelada!
Carnaval / Rainha de bateria!

A data da coroação de Virginia Fonseca é revelada!

David Brazil expõe a data da coroação de Virginia como rainha de bateria da Grande Rio, e dá uma prévia do que pode acontecer; Confira!

Giovanna F Campos
por Giovanna F Campos
[email protected]

Publicado em 01/09/2025, às 15h42

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Virginia Fonseca
Virginia Fonseca - Foto: Reprodução / Instagram

Nesta semana, o comunicador David Brazil, revelou quando a influenciadora Virginia será coroada a rainha da bateria da Grande Rio, escola de samba carioca. Além disso, ele chegou a dar detalhes de sua coroação, que pode contar com a presença de Paolla Oliveira, a ex-rainha da escola.

Em entrevista ao Portal Leo Dias, o promoter revelou que a data da coroação da empresária está marcada para 20 de setembro, em Duque de Caxias. “Se bater a agenda [Paolla Oliveira vai]. Vai ser uma noite maravilhosa. Amém, Caxias!”, anunciou David, sobre a possível ida da atriz no evento.

Ele comentou sobre a empolgação da influenciadora em participar, pela primeira vez, na Marquês de Sapucaí. O comunicador ressaltou que Virginia tem participado dos ensaios e aparenta estar dedicada e próxima da comunidade do Grande Rio. “Ela liga, se oferece pra ir nos eventos, se fosse depender dela, já estaria quase morando em Caxias”, disse David.

Além disso, ele afirmou ter grandes expectativas para o próximo carnaval, já que, garantiu que Virginia será a primeira influenciadora digital a ocupar o posto de rainha de bateria em uma escola do Grupo Especial do Rio.

Curtida da mãe de Virginia choca seguidores

Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca, gerou um burburinho nas redes sociais nesta última semana. A mãe da influenciadora curtiu um vídeo do cantor Gusttavo Lima, do qual ele dizia sobre os limites de um relacionamento.

Fique sozinho no mundo, não tem problema não. Se precisar ficar solteiro por um tempo, fica. Se precisar ficar um ano, cinco, dez anos… Fique com quem merece, fique com quem te dá valor, te coloca lá em cima. Nenhum tipo de sofrimento vale a pena, por quem não merece… Fique sozinho na por** desse mundo. Mas não deixe ninguém te tratar como lixo, não, bebê. Se valoriza, ok?”, disse o artista em suas redes.

Os rumores se espalharam pela internet, quando internautas cogitaram que a curtida de Margareth seria uma indireta para o ex relacionamento de Virginia, a influenciadora se separou de Zé Felipe há poucos meses. Porém, a mãe da influenciadora não se pronunciou sobre o assunto.

Leia também: Ex-cunhada de Virginia explica curtida em post com crítica para a influencer

Giovanna F Campos

Giovanna F Campos é estudante de jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, apaixonada por entretenimento e literatura.

CarnavalDavid Brazilrainha de bateriaVirginia
Virginia Fonseca Virginia Fonseca  

Leia também

Coroação

Juliana Paes é coroada como rainha de bateria da Viradouro - Foto: Victor Chapetta/Brazil News

Juliana Paes é coroada como rainha de bateria da Viradouro

Polêmica

Kamila Simioni e Virginia - Foto: Reprodução / Instagram

Kamila Simioni alfineta Virginia Fonseca como rainha de bateria da Grande Rio

Eita

Juliana Paes e Erika Januza - Foto: Reprodução/Instagram

Erika Januza parabeniza Juliana Paes por novo cargo na Viradouro

Muita emoção!

Juliana Paes - Foto: Reprodução/Instagram

Juliana Paes fala sobre seu retorno como rainha de bateria na Viradouro

Novidade

Zélia Duncan e Frejat - Foto: Cristiano Juruna

Samba-enredo de Frejat, Zélia Duncan e Arlindinho homenageia Rita Lee na Mocidade

Esclarecimento

Paolla Oliveira faz esclarecimento após anúncio da Grande Rio - Foto: Reprodução/Instagram

Paolla Oliveira se pronuncia após anúncio da Grande Rio: 'Fui pega de surpresa'

Últimas notícias

Camila Pudim destaca a importância de preparar bem a pele, usar produtos versáteis e não ter medo de ousarCamila Pudim: 5 dicas e segredos de maquiagem para você arrasar
Fernanda Paes Leme e Catia Fonseca deixaram a Dança dos FamososEliminação inesperada: saiba quem saiu da Dança dos Famosos e vote em quem deveria deixar
Virginia FonsecaA data da coroação de Virginia Fonseca é revelada!
Carlinhos MaiaCarlinhos Maia admite traição e fala sobre medo do futuro
Catia Fonseca: astróloga e numeróloga alerta para nome artístico da apresentadoraAstróloga faz alerta sobre nome artístico de Catia Fonseca: 'Não favorece'
Rodrigo FaroRodrigo Faro fatura quantia milionária com a internet. Saiba o valor
Gabriel Medina e Isabella ArantesNova namorada de Gabriel Medina manda recado em camiseta e surfista reage; veja o comentário
Carlinhos de Jesus falou sobre doença no Fantástico; médico explica e alertaMédico alerta para doença grave de Carlinhos de Jesus: 'Exige resiliência'
Fernanda Paes LemeFernanda Paes Leme desabafa: ‘Me recolhi para chorar sozinha’
Christiane Torloni com a mãe, Monah DelacyChristiane Torloni conta que a mãe, Monah Delacy, sofreu um AVC: 'Milagre'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade