Ex-cunhada de Virginia explica curtida em post com crítica para a influencer

Esposa de Pedro Leonardo, a influencer Thais justificou sua curtida em um post que criticava o look da ex-cunhada Virginia Fonseca

Esposa de Pedro Leonardo, a influencer Thais escreveu uma mensagem para justificar sua curtida em um post que criticava a ex-cunhada Virginia Fonseca. Neste final de semana, um post falando sobre roupas com vulgaridade usou fotos de Virginia para ilustrar o tema. Quando a publicação viralizou, Thais curtiu o item e deu o que falar.

No entanto, Thais falou sobre a curtida ao dizer que cada um tem seu estilo para se vestir e alfinetou quem se importa com curtidas nas redes sociais.

"Vocês estão nessa ainda? De curtida? Ainda mais em uma semana de cirurgia! Olha essa camada é tão mais profunda apesar de concordar em termos com a razura da frase! Acho que antes de tudo devemos falar de estilo, gosto... e cada um tem um e tudo bem, não? A Vi é linda, jovem e vou sempre torcer por ela, independente do que ela esteja vestindo, acertando, errando, não sei se vocêss estão comparando alguém com ela, mas só lembrando que cada um tem seu estilo, idade, corpo e está tudo bem! Parem de causar com essa bobeira!", afirmou.

A cirurgia de Thais

Thais Gebelein, mulher de Pedro Leonardo, usou as redes sociais para anunciar que recebeu alta hospitalar. Ela passou por um "combo" de cirurgia na última semana e explicou que devido a uma oscilação em sua pressão precisou ficar mais um dia no hospital.

"De alta já! Era pra eu ter tido alta ontem, porém minha pressão tava dando uma oscilada, e preferimos manter até hoje! Tô sonolenta, porque se durmo com refresnol, imaginem? Venho conversar tudo com você em breve! Obrigada pelo carinho e orações!!", disse a influenciadora digital ao compartilhar uma foto em que aparece deitada na cama do hospital.

Com exclusividade para a CARAS Digital, Thais revelou que realizou as cirurgias para "arrumar" algumas partes de seu corpo. "Fiz uma cirurgia reparadora, de diástase e hérnia, correção de lipo e cicatriz. E ainda fiz uma troca do silicone que era pertinente", explicou. "Segundo o Dr. Thiago Pailiello, tinha torção de prótese!", comentou o motivo da troca.

A arquiteta de formação ainda apontou o motivo de ter feito os procedimentos: "Já era uma cirurgia programada, me incomodava bastante há tempos!", disse ela, que anteriormente já tinha contado que havia feito outras cirurgias. "Prótese e uma pequena escultura nos flancos, dessa vez, tomei coragem para fazer a diástase, que tenho desde a segunda gestação, com médicos maravilhosos! No caso aqui, o Dr. Andre Morel me deixou muito segura!", declarou a famosa, mãe de Maria Sophia, de 14 anos, e Maria Vitória, de sete.

Confira: