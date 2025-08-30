CARAS Brasil
Curtida da mãe de Virginia Fonseca deixa os fãs surpresos: ‘Quem merece’

Mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão curte conselho do cantor Gusttavo Lima sobre relacionamentos e dá o que falar

por Priscilla Comoti
Publicado em 30/08/2025, às 12h28

Virginia Fonseca e Margareth Serrão
Virginia Fonseca e Margareth Serrão - Foto: Reprodução / Instagram

Mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão virou assunto nas redes sociais nesta semana por causa de uma curtida inesperada. Tudo começou quando ela deixou uma curtida em um vídeo do cantor Gusttavo Lima, no qual ele deu um conselho sobre não aceitar sofrimento nos relacionamentos.

A mensagem do cantor dizia: Fique sozinho no mundo, não tem problema não. Se precisar ficar solteiro por um tempo, fica. Se precisar ficar um ano, cinco, dez anos… Fique com quem merece, fique com quem te dá valor, te coloca lá em cima. Nenhum tipo de sofrimento vale a pena, por quem não merece… Fique sozinho na por** desse mundo. Mas não deixe ninguém te tratar como lixo, não, bebê. Se valoriza, ok?”.

Rapidamente, os internautas começaram a cogitar que a curtida de Margareth poderia ser uma indireta sobre o antigo casamento da filha, Virginia, que se separou de Zé Felipe há alguns meses. Porém, ela não se pronunciou sobre a intenção da curtida.

Virginia se pronuncia sobre curtidas polêmicas de sua mãe

A influenciadora digital Virginia Fonseca se pronunciou sobre a mãe dar curtidas na rede social. Após Margareth Serrão deixar like em algumas publicações polêmicas, as quais falavam sobre a filha, Zé Felipe e até outras pessoas, a empresária surgiu nesta quarta-feira, 23, brincando com ela sobre a situação.

Deitadas na cama, as duas surgiram conversando quando a ex-sogra do cantor comentou que havia curtido um post. A herdeira então já ficou preocupada devido ao histórico da mãe. "Curtiu o que?", questionou a loira. Saiba mais aqui!

Cirurgia da mãe de Virginia

A mãe de  Virginia FonsecaMargareth Serrão, compartilhou em uma publicação nas redes sociais que passou por uma cirurgia no olho nesta quinta-feira, 3. No vídeo compartilhado, ela explicou que realizou uma blefaroplastia, que é um procedimento que visa remover o excesso de pele e gordura da região.

"Passando aqui para contar uma novidade para vocês. Eu fiz uma cirurgia no olho que se chama blefaroplastia e eu vou mostrar para vocês. Tá inchado ainda porque eu acabei de chegar da clínica. Vocês lembram que o meu olho direito era menor que o esquerdo e era fechado?", contou ela.

Que complemento: "Então, tirou aquela pele que fica em cima e tirou aquela gordurinha que fica nessa bolsa aqui embaixo. E também fiz um laser bem potente no rosto. Meus olhos eram muito fechados. Não está bonito ainda porque está inchado."

Nos stories de seu perfil, Virginia também falou sobre o procedimento realizado pela mãe. "Fez cirurgia na pele do olho, não sei o nome, mas arrasou. Vamos acompanhar o resultado que vai ficar incrível", escreveu ela.

Storie de Margareth Serrão - Foto: Reprodução/Instagram
Storie de Margareth Serrão - Foto: Reprodução/Instagram

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

