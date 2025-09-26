A cantora Claudia Leitte abriu o coração sobre sua decisão de se apresentar em festas de Carnaval mesmo sendo evangélica. Leia mais!

A cantora Claudia Leitte abriu o coração sobre sua decisão de se apresentar em festas de Carnaval mesmo sendo evangélica. Em entrevista ao “Flow Podcast”, na última quarta-feira, 24, a artista contou que já chegou a sentir uma certa contradição em relação a isso, mas esclareceu que a inquietação não parte dela, e sim do olhar dos outros, motivo pelo qual aprendeu a lidar com o assunto.

“Já existiu [uma contradição na minha cabeça]. É um questionamento massa pra si mesmo, porque faz você ficar mais no lugar onde tem que ficar, que é sua fé. Xanddy é cristão. Então, assim, é um negócio muito doido, porque isso é desse tempo e eu sou cristã há muito mais tempo. Carla Perez também é cristã, tem uma galera que se converteu ao cristianismo”, disse ela.

E ela complementou: “A gente trabalha. É o nosso trabalho e a nossa cultura também. É mais uma cobrança externa. E é mais você aprender a administrar as vozes que não são da sua cabeça, porque quando passa a ser vozes da sua cabeça, aí dá ruim. Já tive esse questionamento, mas não tenho mais há muito tempo.”

Segundo Claudia, é a compreensão que tem sobre Jesus que a ajuda a não guardar ressentimentos em relação às pessoas que a julgam. “Tento trabalhar o perdão, tento respirar, eu desabafo também, tenho minha rede de apoio, tenho meu psicólogo e meu psiquiatra. E é desconfortável você ter que falar sobre isso. Quando você leva para um lugar mais leve, onde você pode colocar isso para fora, na hora que você vai, você nem lembra mais [das críticas]. Outra coisa: eu estou no meu lugar. Nasci no Rio de Janeiro, mas fui com cinco dias de vida pra Salvador”, concluiu.

Veja o trecho da entrevista:

