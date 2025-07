Claudia Leitte publica mensagem de despedida após morte de diretora de marketing: 'Descanse'

A cantora Claudia Leitte usou as redes sociais para lamentar a morte da diretora de marketing digital Dayana Nataly Bezerra Lima

A cantora Claudia Leitte usou as redes sociais para lamentar a morte da diretora de marketing digital Dayana Nataly Bezerra Lima, que faleceu na tarde desta terça-feira, 29, após um trabalho com o cantor Pablo, na Bahia. Ela estava em um carro com outras pessoas quando o veículo saiu da pista e capotou.

"Descanse em paz, Day! Você segue existindo em mim e em mais um monte de corações. Meus sentimentos à família e aos amigos", escreveu a cantora, que publicou uma foto ao lado de Dayana em seus stories nas redes sociais.

O que aconteceu?

Segundo o site G1, Dayana retornava de Feira de Santana — cidade vizinha a Amélia Rodrigues — acompanhada da equipe do cantor Pablo, quando o carro em que estavam saiu da pista e capotou. Além dela, outros dois homens, que não tiveram os nomes divulgados, também estavam no veículo. Pablo não estava no automóvel no momento do acidente. O corpo de Dayana foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica, e as causas do acidente serão investigadas pelas autoridades.

Quem era Dayana Lima?

Dayana Nataly Bezerra Lima era sócia de uma empresa que atua no marketing digital de artistas baianos. Entre os nomes que atendia estavam o cantor de arrocha Pablo, a banda É o Tchan, o grupo Toque Dez, o cantor Silfarley, o Cheiro de Amor e Felipe Papazoni.

Conhecida como Day entre os amigos, era fã de Claudia Leitte desde a adolescência. As duas chegaram a se encontrar recentemente, e posaram juntas em uma foto publicada nas redes sociais.

Storie de Claudia Leitte no Instagram

