Bruna Griphao se joga no Carnaval como musa do Salgueiro: ‘Uma alegria poder vivenciar essa história’

Bruna Griphao aceita convite para ser musa do Salgueiro; em entrevista à CARAS Brasil, a atriz celebra esta conquista e destaca relação com o Carnaval

Bruna Griphao (26) se prepara para viver o enredo que celebra a trajetória da maior campeã da Sapucaí. A atriz vai desfilar pelo Salgueiro em 2026, representando o enredo que homenageia Rosa Magalhães, referência máxima do carnaval brasileiro e maior campeã da história da Sapucaí.

Em entrevista à CARAS Brasil, Bruna Griphao não esconde a emoção com o convite e menciona que tem uma conexão com o samba desde cedo. A atriz confessa sentir a emoção e responsabilidade de desfilar pelo Salgueiro.

Bruna Griphao admite que este retorno ao Carnaval é diferente e com uma responsabilidade ainda maior: “Já desfilei uma vez quando criança, mas agora volto com uma responsabilidade muito maior”, diz. A atriz reforça relação com o Carnaval.

“Eu sou carioca, fui na Sapucaí desde os meus 12 anos. Sempre fui apaixonada por carnaval. Sempre participei de muitos carnavais de rua. Meu pai nasceu e foi criado em Vila Isabel, então estive nos ensaios ali nas quadras. Isso fez com que o carnaval fosse parte da minha vida”, declara.

Inspirada para esta homenagem

Salgueiro terá a carnavalesca Rosa Magalhães como enredo para 2026, a artista se consagrou como a maior campeã da história do Sambódromo. Bruna Griphao está muito ansiosa em homenagear esta grande personalidade e revela fascínio pela história da carnavalesca.

“Eu já conhecia a Rosa, mas depois que soube que a escola ia homenageá-la, pesquisei ainda mais. É impressionante acompanhar a trajetória dela, tão talentosa e dedicada. Uma verdadeira rainha do carnaval. Estou muito feliz e honrada de desfilar em um ano que celebra uma mulher tão importante para a cultura brasileira”, confessa.

Devoção e arte por esta grande festividade

A musa do Salgueiro destaca que desfilar é muito mais do que vestir uma fantasia. Para Bruna Griphao, ser musa vai muito além do brilho e do glamour: é assumir uma posição de respeito e honrar cada detalhe da escola e a rica história que o samba carrega para nossa cultura.

“Ser musa é assumir um papel de representatividade, respeitar a escola e toda a história que ela carrega. É devoção, arte e muita dedicação. Ter essa experiência no carnaval me conecta ainda mais com minha paixão pela arte e pelo samba. É um aprendizado constante e uma alegria poder vivenciar essa história de perto”, finaliza a atriz.

Bruna Griphao começou sua carreira na televisão aos 8 anos no programa TV Xuxa e, desde então, construiu uma trajetória com papéis em novelas como Bela, a Feia; Avenida Brasil; Malhação – Casa Cheia, Haja Coração, Orgulho e Paixão e Nos Tempos do Imperador e a série Sob Pressão, além de trabalhos no cinema e no teatro.

