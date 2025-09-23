Cintia Dicker anuncia que é a nova musa da Salgueiro

Modelo Cintia Dicker publicou um vídeo nas redes sociais anunciando seu novo posto na escola de samba tradicional do Rio de Janeiro

Cintia Dicker mostrou que não é tarde para respirar novos ares e enfrentar desafios inéditos na carreira. A modelo de 38 anos anunciou nesta terça-feira, 23, através de suas redes sociais, que é a nova musa da Salgueiro.

Para divulgar a novidade, Dicker publicou um vídeo dos bastidores do ensaio de fotos, exalando beleza em ritmo carnavalesco, em preparação para sua estreia no Carnaval do Rio de Janeiro de 2026.

Na legenda da publicação, comemorou: “Cheguei! Com o coração acelerado e transbordando de emoção, tenho a honra de anunciar que esse ano faço parte da família Salgueirense, como musa da vermelha e branco”.

A modelo ainda falou sobre a responsabilidade de assumir esse posto e honrar a escola: “Uma responsabilidade imensa e um amor que só cresce dentro de mim. Que eu possa honrar cada detalhe dessa escola que sempre admirei e que hoje me recebe de braços abertos. Obrigada, Salgueiro , por me permitir viver esse momento tão especial”.

Cintia Dicker fala sobre sua estreia no Carnaval do Rio

Pelo instagram, a namorada de Pedro Scooby também tem compartilhado vídeos dos ensaios e de sua preparação ao lado de Carlinhos Salgueiro, para estrear pela escola de samba tradicional do Rio de Janeiro. Anteriormente, ela já havia falado sobre o que essa oportunidade significa para ela: “Essa experiência significa, primeiro de tudo, superação. É um desafio aprender uma coisa nova e sair da zona de conforto, e é também um prazer, porque eu realmente amo o Carnaval“, afirmou a nova musa.

Dicker também demonstrou todo seu amor pela festa tradicional e falou um pouco sobre o que acha do Carnaval: “O Carnaval, pra mim, representa o maior show na terra, é a coisa mais linda toda a dedicação que acontece durante o ano inteiro, então representa amor, amor pela escola, se doar e ter dedicação“, completou.

