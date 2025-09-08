Cinco perfumes femininos da Natura que deixam muito rastro - CARAS Indica

Veja a lista dos cinco perfumes femininos da Natura que conquistam por seu rastro poderoso e duradouro custando a partir de R$ 100

Encontrar o perfume ideal é um verdadeiro desafio, mas algumas fragrâncias conseguem se destacar e marcar presença por onde passam. Pensando nisso, reunimos os cinco perfumes femininos da Natura que deixam muito rastro e conquistam elogios com sua intensidade. Custando a partir de R$ 100, esses lançamentos da marca brasileira superam até muitos importados em fixação e sofisticação.

1. Una Artisan – R$ 224,90

A própria Natura descreve essa fragrância como: "Uma fragrância chipre floral autêntica, como uma peça feita à mão. A costura perfeita entre flores e madeiras quentes ganha um toque cremoso de baunilha e cassis. Enriquecido com priprioca, ingrediente natural da biodiversidade brasileira, Natura Una Artisan exala beleza e elegância."

Com notas florais envolventes e a cremosidade da baunilha, o Una Artisan é um dos perfumes femininos da Natura que melhor equilibram elegância e intensidade.

2. Luna Liberdade – R$ 109,10

Sobre essa criação, a Natura afirma: "É um convite a expressar a liberdade de ser quem você é. O Desodorante Colônia Luna Liberdade foi inspirado em mulheres autênticas. O chipre Natura ganha facetas irresistíveis com a maçã cristalizada. A fragrância destaca ainda um buquê floral, baunilha e ishpink."

Mais acessível no preço, o Luna Liberdade é marcante e jovial, perfeito para mulheres que buscam leveza sem abrir mão do rastro inconfundível.

Leia também: Confira 5 doramas disponíveis na Netflix para maratonar no final de semana - CARAS Indica

3. Essencial Sentir – R$ 278,90

Segundo a marca: "Fragrância floral luminosa que deixa um rastro cativante no ar. Essencial Sentir Feminino promove uma perfumação elegante e sensual. Esse deo parfum combina a cremosidade da tuberosa com a sensualidade do jasmim. Eleita a melhor fragrância do Brasil em 2024."

Além disso, o Essencial Sentir foi reconhecido como o 1º lugar na categoria de Melhor Fragrância Brasileira Feminina no Fragrantica Readers' Choice Awards 2024, consolidando-se como um dos mais poderosos perfumes femininos da Natura.

4. Essencial Floral – R$ 167,30

O site oficial da Natura apresenta assim: "Uma fragrância marcante para quem é protagonista da sua vida e descobriu as diversas formas de conjugar o verbo poder. Para encantar com sua elegância, o novo Essencial traz flores brancas preciosas, como a jasmim e a magnólia, combinadas a um irresistível aroma de frutas. Tudo isso envolvido pelo toque picante da priprioca, ingrediente da biodiversidade brasileira, e notas ambaradas e amadeiradas."

Clássico e sofisticado, o Essencial Floral traduz força e protagonismo, sem abrir mão de feminilidade.

5. Essencial Supreme – R$ 278,90

Por fim, a Natura descreve este lançamento como: "Essencial é poder ser. Essencial Supreme Feminino combina a feminilidade da flor de ylang com a sensualidade e o calor da canela amazônica. Um deo parfum floral intenso, sob medida para mulheres que gostam de expressar sua elegância e força em cada detalhe."

O Essencial Supreme é ideal para quem busca impacto e intensidade em uma fragrância duradoura.

Esses cinco perfumes femininos da Natura são opções que se destacam pelo rastro poderoso, sofisticação e autenticidade, mostrando que a perfumaria brasileira pode, sim, competir de igual para igual com grandes marcas internacionais.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: