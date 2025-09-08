Cinco perfumes femininos da Natura que deixam muito rastro - CARAS Indica

Veja a lista dos cinco perfumes femininos da Natura que conquistam por seu rastro poderoso e duradouro custando a partir de R$ 100
Encontrar o perfume ideal é um verdadeiro desafio, mas algumas fragrâncias conseguem se destacar e marcar presença por onde passam. Pensando nisso, reunimos os cinco perfumes femininos da Natura que deixam muito rastro e conquistam elogios com sua intensidade. Custando a partir de R$ 100, esses lançamentos da marca brasileira superam até muitos importados em fixação e sofisticação.
A própria Natura descreve essa fragrância como: "Uma fragrância chipre floral autêntica, como uma peça feita à mão. A costura perfeita entre flores e madeiras quentes ganha um toque cremoso de baunilha e cassis. Enriquecido com priprioca, ingrediente natural da biodiversidade brasileira, Natura Una Artisan exala beleza e elegância."
Com notas florais envolventes e a cremosidade da baunilha, o Una Artisan é um dos perfumes femininos da Natura que melhor equilibram elegância e intensidade.
Sobre essa criação, a Natura afirma: "É um convite a expressar a liberdade de ser quem você é. O Desodorante Colônia Luna Liberdade foi inspirado em mulheres autênticas. O chipre Natura ganha facetas irresistíveis com a maçã cristalizada. A fragrância destaca ainda um buquê floral, baunilha e ishpink."
Mais acessível no preço, o Luna Liberdade é marcante e jovial, perfeito para mulheres que buscam leveza sem abrir mão do rastro inconfundível.
Leia também: Confira 5 doramas disponíveis na Netflix para maratonar no final de semana - CARAS Indica
Segundo a marca: "Fragrância floral luminosa que deixa um rastro cativante no ar. Essencial Sentir Feminino promove uma perfumação elegante e sensual. Esse deo parfum combina a cremosidade da tuberosa com a sensualidade do jasmim. Eleita a melhor fragrância do Brasil em 2024."
Além disso, o Essencial Sentir foi reconhecido como o 1º lugar na categoria de Melhor Fragrância Brasileira Feminina no Fragrantica Readers' Choice Awards 2024, consolidando-se como um dos mais poderosos perfumes femininos da Natura.
O site oficial da Natura apresenta assim: "Uma fragrância marcante para quem é protagonista da sua vida e descobriu as diversas formas de conjugar o verbo poder. Para encantar com sua elegância, o novo Essencial traz flores brancas preciosas, como a jasmim e a magnólia, combinadas a um irresistível aroma de frutas. Tudo isso envolvido pelo toque picante da priprioca, ingrediente da biodiversidade brasileira, e notas ambaradas e amadeiradas."
Clássico e sofisticado, o Essencial Floral traduz força e protagonismo, sem abrir mão de feminilidade.
Por fim, a Natura descreve este lançamento como: "Essencial é poder ser. Essencial Supreme Feminino combina a feminilidade da flor de ylang com a sensualidade e o calor da canela amazônica. Um deo parfum floral intenso, sob medida para mulheres que gostam de expressar sua elegância e força em cada detalhe."
O Essencial Supreme é ideal para quem busca impacto e intensidade em uma fragrância duradoura.
Esses cinco perfumes femininos da Natura são opções que se destacam pelo rastro poderoso, sofisticação e autenticidade, mostrando que a perfumaria brasileira pode, sim, competir de igual para igual com grandes marcas internacionais.
Ver essa foto no Instagram
PARA CURTIR
Confira 5 doramas disponíveis na Netflix para maratonar no final de semana - CARAS Indica
|Xuxa Meneghel mostra cabelos mais cheios após transplante capilar: especialista detalha cuidados
|6 exposições para aproveitar a cidade de São Paulo durante setembro - CARAS INDICA
|Padrinhos de José Leonardo encantam com recados no 1º aniversário do bebê
|Que luxo! Ana Maria Braga escolhe destino paradisíaco para curtir férias
|Médica explica como será a vida do pai de Sabrina Sato após alta: 'O desafio costuma ser...'
|Afonso merece final feliz com Solange em Vale Tudo? Vote e opine
|Vale Tudo: Saiba quem são os suspeitos do atentado de Odete Roitman
|Livro de Odete Roitman em Vale Tudo faz sucesso entre os leitores
|Natasha Dantas mostra registros raros com William Bonner em aniversário de casamento
|Médico alerta para vício relatado por Vanessa Lopes: 'Não podemos descartar o risco de câncer'