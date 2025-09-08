CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Caras Indica
  2. Cinco perfumes femininos da Natura que deixam muito rastro - CARAS Indica
Caras Indica / Impressionante!

Cinco perfumes femininos da Natura que deixam muito rastro - CARAS Indica

Veja a lista dos cinco perfumes femininos da Natura que conquistam por seu rastro poderoso e duradouro custando a partir de R$ 100

Gabriela Cunha
por Gabriela Cunha
[email protected]

Publicado em 08/09/2025, às 10h05

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Perfumes da Natura - Reprodução/Natura
Perfumes da Natura - Reprodução/Natura

Encontrar o perfume ideal é um verdadeiro desafio, mas algumas fragrâncias conseguem se destacar e marcar presença por onde passam. Pensando nisso, reunimos os cinco perfumes femininos da Natura que deixam muito rastro e conquistam elogios com sua intensidade. Custando a partir de R$ 100, esses lançamentos da marca brasileira superam até muitos importados em fixação e sofisticação.

1. Una Artisan – R$ 224,90

A própria Natura descreve essa fragrância como: "Uma fragrância chipre floral autêntica, como uma peça feita à mão. A costura perfeita entre flores e madeiras quentes ganha um toque cremoso de baunilha e cassis. Enriquecido com priprioca, ingrediente natural da biodiversidade brasileira, Natura Una Artisan exala beleza e elegância."

Com notas florais envolventes e a cremosidade da baunilha, o Una Artisan é um dos perfumes femininos da Natura que melhor equilibram elegância e intensidade.

2. Luna Liberdade – R$ 109,10

Sobre essa criação, a Natura afirma: "É um convite a expressar a liberdade de ser quem você é. O Desodorante Colônia Luna Liberdade foi inspirado em mulheres autênticas. O chipre Natura ganha facetas irresistíveis com a maçã cristalizada. A fragrância destaca ainda um buquê floral, baunilha e ishpink."

Mais acessível no preço, o Luna Liberdade é marcante e jovial, perfeito para mulheres que buscam leveza sem abrir mão do rastro inconfundível.

Leia também: Confira 5 doramas disponíveis na Netflix para maratonar no final de semana - CARAS Indica

3. Essencial Sentir – R$ 278,90

Segundo a marca: "Fragrância floral luminosa que deixa um rastro cativante no ar. Essencial Sentir Feminino promove uma perfumação elegante e sensual. Esse deo parfum combina a cremosidade da tuberosa com a sensualidade do jasmim. Eleita a melhor fragrância do Brasil em 2024."

Além disso, o Essencial Sentir foi reconhecido como o 1º lugar na categoria de Melhor Fragrância Brasileira Feminina no Fragrantica Readers' Choice Awards 2024, consolidando-se como um dos mais poderosos perfumes femininos da Natura.

4. Essencial Floral – R$ 167,30

O site oficial da Natura apresenta assim: "Uma fragrância marcante para quem é protagonista da sua vida e descobriu as diversas formas de conjugar o verbo poder. Para encantar com sua elegância, o novo Essencial traz flores brancas preciosas, como a jasmim e a magnólia, combinadas a um irresistível aroma de frutas. Tudo isso envolvido pelo toque picante da priprioca, ingrediente da biodiversidade brasileira, e notas ambaradas e amadeiradas."

Clássico e sofisticado, o Essencial Floral traduz força e protagonismo, sem abrir mão de feminilidade.

5. Essencial Supreme – R$ 278,90

Por fim, a Natura descreve este lançamento como: "Essencial é poder ser. Essencial Supreme Feminino combina a feminilidade da flor de ylang com a sensualidade e o calor da canela amazônica. Um deo parfum floral intenso, sob medida para mulheres que gostam de expressar sua elegância e força em cada detalhe."

O Essencial Supreme é ideal para quem busca impacto e intensidade em uma fragrância duradoura.

Esses cinco perfumes femininos da Natura são opções que se destacam pelo rastro poderoso, sofisticação e autenticidade, mostrando que a perfumaria brasileira pode, sim, competir de igual para igual com grandes marcas internacionais.

Una Artisan - Foto: Natura
Luna Liberdade - Foto: Natura
Essencial Sentir - Foto: Natura
Essencial Floral - Foto: Natura
Essencial Supreme - Foto: Natura

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS:

Gabriela Cunha

GABRIELA CUNHA é formada em Jornalismo pela UPM. Transformou uma paixão em profissão e, agora, escreve sobre novelas, TV e celebridades

perfumemelhoresperfumes femininosNaturaUna ArtisanEssencial SentirEssencial FloralLuna LiberdadeEssencial Supreme

Leia também

TURISMO

Conheça 6 exposições que estarão em cartaz durante o mês de setembro em São Paulo - Foto: Beto Assem/Levi Fanan/Divulgação/Pinacoteca

6 exposições para aproveitar a cidade de São Paulo durante setembro - CARAS INDICA

MÚSICA

The Runarounds é destaque da Amazon Prime Video - Foto: Getty Images

5 séries musicais imperdíveis para maratonar nos streamings agora mesmo

PARA CURTIR

Os doramas são produções asiáticas que conquistaram o mundo do streaming nos últimos anos - Foto: Reprodução/Netflix

Confira 5 doramas disponíveis na Netflix para maratonar no final de semana - CARAS Indica

ASSISTA!

7 doramas que estão na Netflix - Reprodução/Divulgação/Netflix

7 doramas imperdíveis para assistir na Netflix - CARAS Indica

Impressionante!

Eliana - Reprodução/Instagram

5 lições essenciais que Eliana aprendeu após os 50 anos

THE TOWN

Palco Skyline é o principal do The Town - Foto: Divulgação

5 palcos mais quentes do The Town 2025: descubra quem canta em cada um no primeiro fim de semana

Últimas notícias

Xuxa exibiu resultado de transplante capilar na chegada à festa de Luciano HuckXuxa Meneghel mostra cabelos mais cheios após transplante capilar: especialista detalha cuidados
Conheça 6 exposições que estarão em cartaz durante o mês de setembro em São Paulo6 exposições para aproveitar a cidade de São Paulo durante setembro - CARAS INDICA
José Leonardo com os padrinhosPadrinhos de José Leonardo encantam com recados no 1º aniversário do bebê
Ana Maria BragaQue luxo! Ana Maria Braga escolhe destino paradisíaco para curtir férias
Sabrina Sato com o pai, Omar RahalMédica explica como será a vida do pai de Sabrina Sato após alta: 'O desafio costuma ser...'
Afonso e Solange em Vale TudoAfonso merece final feliz com Solange em Vale Tudo? Vote e opine
Odete sofre atentadoVale Tudo: Saiba quem são os suspeitos do atentado de Odete Roitman
Odete Roitman (Debora Bloch) na novela Vale TudoLivro de Odete Roitman em Vale Tudo faz sucesso entre os leitores
Natasha Dantas e William BonnerNatasha Dantas mostra registros raros com William Bonner em aniversário de casamento
Vanessa Lopes revelou que quase perdeu a voz por conta do cigarro eletrônicoMédico alerta para vício relatado por Vanessa Lopes: 'Não podemos descartar o risco de câncer'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade