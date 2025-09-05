Confira 5 doramas disponíveis na Netflix para maratonar no final de semana - CARAS Indica

Não sabe o que assistir no final de semana? A CARAS Brasil indica 5 doramas, todas as tramas estão disponíveis na Netflix

Com a chegada do final de semana, muitas pessoas procuram opções leves e envolventes para aproveitar o tempo livre. Entre as escolhas que vêm ganhando espaço, os doramas aparecem como um entretenimento capaz de oferecer romance, emoção e momentos de descontração.

As produções asiáticas conquistaram o mundo do streaming nos últimos anos. A cada título, histórias diferentes transportam o público para universos cheios de encantamento, disponíveis a poucos cliques na Netflix.

Nesse clima de descanso e lazer, algumas produções se destacam como alternativas para quem deseja mergulhar em tramas divertidas ou emocionantes. Entre risadas, paixões e reviravoltas, os doramas conquistam cada vez mais fãs e seguem como uma tendência para quem busca companhia na hora de maratonar séries no sofá. Abaixo, confira 5 sugestões da CARAS Brasil para você assistir no final de semana.

1. A Lição (2022)

MoonDong-eun (Song Hye-kyo) é uma mulher que, na adolescência, foi vítima de bullying brutal por seus colegas. Após anos de sofrimento, ela planeja uma vingança elaborada contra seus agressores. Para isso, conta com a ajuda de JooYeo-jeong (Lee Do-hyun), um médico de um hospital de cirurgia plástica que a apoia em seu plano.

2. Pousando no Amor (2019)

Estrelada pelos atores Hyun Bin (Gyoseob) e Son Ye-jin (Something in the Rain), a série retrata o romance entre uma mulher sul-coreana que faz um pouso de emergência na Coreia do Norte e um oficial que resolve ajudá-la.

3. De Volta às Raízes (2023)

Jo Sam-dal (ShinHye-sun) é uma fotógrafa de moda que perde tudo e volta à sua cidade natal na Ilha de Jeju. Lá, ela reencontra Cho Yong-pil (Ji Chang-wook), seu amigo de infância que se tornou meteorologista. Apesar de terem se afastado no passado devido a um mal-entendido, a convivência e as memórias da infância reacendem o sentimento entre eles.

4. Tudo Bem Não Ser Normal (2020)

Protagonizada pelos atores Kim Soo-hyun (Meu Amor das Estrelas) e Seo Ye-ji (Lembranças Sombrias), a produção Tudo Bem Não Ser Normal aborda a jornada de cura emocional de uma escritora de livros infantis e de um cuidador da ala psiquiátrica.

5. Se a Vida Te Der Tangerinas (2025)

Passado na década de 1950, na Ilha de Jeju, o dorama segue a história de amor entre a rebelde Ae-soon (IU) e o gentil Gwan-sik (Park Bo-gum). Ae-soon é uma garota que sonha em conhecer o mundo, enquanto Gwan-sik é um garoto que ama a ilha e está sempre ao lado dela.

A série retrata a jornada do casal, que enfrenta as adversidades da vida e da época, e mostra a beleza de um amor simples e perseverante.

