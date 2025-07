Perfumes de Virginia Fonseca: Saiba cinco opções de luxo com preços acessíveis

Com milhões de seguidores, Virginia chama atenção ao usar perfumes de luxo; saiba cinco opções similares aos da influenciadora e mais acessíveis

Virginia Fonseca (26), influenciadora e empresária brasileira, é conhecida por seu gosto apurado em fragrâncias. Além de ser fundadora da marca de cosméticos WePink, ela também aprecia perfumes importados renomados e já surgiu usando vários em suas redes sociais. Abaixo, a CARAS Brasil indica cinco opções acessíveis que funcionam como "gêmeos" dos produtos usados pela influenciadora.

Natura Luna

Similar ao Chanel Chance Eau Tendre, que possui uma fragrância delicada e sofisticada, com notas de toranja, jasmim e almíscar branco e Virginia já mencionou usá-lo em suas redes sociais . Os preços variam entre R$ 130 e R$ 180.

O Boticário Egeo Bomb

Pode ser o "gêmeo" de Jean Paul Gaultier Scandal, que possui notas de mel, gardênia e patchouli, e já foi usado por Virginia em vídeos, destacando sua fragrância marcante. Ele pode ser encontrado por um preço médio de R$ 150 a R$ 250.

Chloé Eau de Parfum

Similar ao perfume Marc Jacobs Daisy, perfume floral frutado com notas de morango, violeta e jasmim, que transmite frescor e feminilidade queVirginia já mencionou usá-lo em vídeos e publicações. Os preços variam entre R$ 200 e R$ 300.

O Boticário Egeo Dolce

Oferece um toque doce e elegante, ideal para quem gosta do La Vie Est Belle, que Virginia já compartilhou sua preferência por essa fragrância em vídeos. Possui notas de Íris, patchouli e açúcar, e pode ser encontrado para compra por valores entre R$ 130 e R$ 220.

Avon Far Away Gold

Com notas de Amêndoa, café e flor de laranjeira é um perfume com personalidade ousada e marcante, similar ao Good Girl, um dos favoritos de Virginia, mas com um custo muito mais baixo. O preço médio varia entre R$ 60 e R$ 100.

Essas opções oferecem fragrâncias de qualidade e são ideais para quem busca um toque de sofisticação, mas com um orçamento mais acessível.

