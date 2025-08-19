No ar em Vale Tudo, a atriz Taís Araujo tem segredos de beleza e cuidados acessíveis que você também pode adotar na rotina

Taís Araujo (46) está brilhando nas noites da Globo como uma das protagonistas de Vale Tudo, novela das nove que tem conquistado o público. Mas não é só o talento e o carisma que chamam atenção: a pele radiante e o visual sempre impecável da atriz têm gerado curiosidade nas redes e ela tem com alguns dos seus segredos de beleza mais acessíveis e eficientes.

Entre produtos de farmácia, dicas que herdou da mãe e um olhar cuidadoso sobre autoestima, Taís mostra que beleza verdadeira começa com autoconhecimento, constância e simplicidade. E o melhor? Você também pode adotar os mesmos hábitos sem precisar gastar uma fortuna.

Por isso, a CARAS Brasil listou os 7 segredos de beleza de Taís Araujo que você também pode usar na sua rotina para ter resultados reais, sem exageros ou procedimentos invasivos.

1. Protetor solar todos os dias

Um dos principais segredos de beleza de Taís Araujo é o uso disciplinado de protetor solar. Desde os 11 anos, ela aplica filtro solar diariamente, mesmo em dias nublados ou dentro de casa. Esse cuidado ajuda a prevenir manchas, rugas e o envelhecimento precoce da pele.

“Aplicar protetor solar, para mim, é igual escovar os dentes. Quando tinha 11 anos, minha mãe me aconselhou a usar todos os dias", disse a atriz à Marie Claire.

Dica prática: Use um protetor solar com FPS acima de 30 e reaplique a cada 3 horas, principalmente se estiver exposto ao sol.

2. Rotina de skincare consistente (sem exageros)

Taís segue uma rotina facial simples e eficiente: limpeza, dois séruns, dois cremes hidratantes e filtro solar. Ela evita procedimentos invasivos como botox ou preenchimentos, preferindo o uso de dermocosméticos que estimulam o colágeno.

Leia também: Taís Araujo faz aparição raríssima com a mãe e a filha: 'Pra quem ainda não conhecia'

“Levanto, lavo o rosto, passo dois cremes, dois séruns e um filtro solar", revelou ao Universa.

Você pode fazer igual: Escolha produtos que funcionem para o seu tipo de pele e mantenha a disciplina. O segredo está na constância.

3. Tratamentos naturais para os cabelos

A atriz é defensora do cuidado natural com os cabelos crespos. Ela evita lavagens frequentes (apenas 2 a 3 vezes por semana), usa leave-in e óleo para manter a hidratação, e já revelou receitas caseiras com babosa, abacate e azeite.

“É o que o meu cacho gosta. Lavo o cabelo só duas ou três vezes por semana, por conta do ressecamento", afirmou à Universa/UOL.

Quer experimentar? Misture polpa de babosa com abacate e um pouco de azeite de oliva como máscara capilar. Deixe agir por 20 minutos e enxágue.

4. Evita a fitagem para manter o volume natural

Embora a fitagem seja popular entre cacheadas, Taís abandonou a técnica por sentir que ela “roubava o volume” dos fios. Hoje, prefere secagem natural ao ar livre, deixando o cabelo assumir sua forma real.

“Não faço mais. Perdia muito tempo e o cabelo ficava da mesma maneira. Tirava meu volume", afirmou à Universa/UOL.

Aposte no volume: Se você também quer cachos soltos e com movimento, experimente aplicar creme para pentear e deixar secar sem manipular muito.

5. Beleza como forma de autoestima

Mais do que estética, Taís Araujo trata o autocuidado como um gesto de amor próprio. Ela afirma que a maturidade trouxe segurança e liberdade para assumir sua aparência com autenticidade, sem seguir padrões inalcançáveis.

“Depois dos 40 é que a coisa mudou de figura... Levo minha rotina de cuidados muito a sério", disse no Universa Talks 2021, em entrevista ao UOL.

Inspire-se nisso: Cuide de si para se sentir bem — não para atender às expectativas dos outros.

6. Procedimentos não invasivos com foco em longevidade

Apesar de não fazer botox ou preenchimentos, Taís investe em tecnologias que estimulam a produção natural de colágeno, como o Sculptra e o Ultraformer, realizados no máximo uma vez por ano.

“Amo o Sculptra e o Ultraformer. Esse segundo faço só uma vez por ano, pois basta para manter tudo no lugar. É ótimo", contou à Universa/UOL.

Vale considerar: Esses tratamentos são alternativas menos agressivas para quem quer cuidar da pele a longo prazo, sem transformar o rosto.

7. Alimentação e hidratação como base da beleza

Embora ela não siga dietas rígidas, Taís já revelou que bebe bastante água e consome alimentos que nutrem a pele e os cabelos — como frutas, verduras e pratos tradicionais ricos em colágeno natural, como mocotó.

“Uso creme mesmo que já resolve a minha vida. Tenho pavor de laser porque dói muito... Já tentei fazer e não gostei", disse à Marie Claire.

Dica extra: Manter uma alimentação equilibrada e hidratação adequada impacta diretamente na saúde da pele e do cabelo.

Os segredos de beleza de Taís Araujo mostram que não é preciso gastar fortunas ou recorrer a métodos radicais para manter a pele jovem e o cabelo bonito. O segredo está na constância, autocuidado e aceitação. Ao adotar práticas simples como o uso diário de protetor solar, hidratação dos fios e amor próprio, você também pode conquistar uma beleza autêntica e duradoura.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE TAÍS ARAUJO NAS REDES SOCIAIS: