Taís Araujo faz aparição raríssima com a mãe e a filha: 'Pra quem ainda não conhecia'

Em raríssima aparição na televisão, durante entrevista para o Fantástico, Taís Araujo faz fotos com a mãe e a filha; veja quem são elas

A atriz Taís Araujo chamou a atenção ao mostrar a mãe e a filha. Para quem não viu, a famosa deu uma entrevista para o Fantástico no último domingo, 11, de Dia das Mães, ao lado delas e após a aparição, ela resolveu postar alguns registros do momento raro em sua rede social.

Nesta segunda-feira, 12, a intérprete de Raquel, de Vale Tudo, novela das nove, compartilhou os cliques e encantou. Ao lado de dona Mercedes Araujo e da herdeira caçula, Maria Antonia, de 10 anos, a famosa surgiu deslumbrante e arrancou elogios dos internautas.

"Pra quem ainda não conhecia, com vocês: Dona Mercedes, vulgo minha mãe, minha base! E de quebra, minha pequena Maria também. Num encontro muito legal que rolou aqui em casa com a @majucoutinhoreal para o @showdavida , quem assistiu?", postou em seu feed.

Nos comentários, os seguidores reagiram ao verem a rara aparição das duas com a atriz. "Eu assisti e foi emocionante! Mulheres lindas e potentes! Que DNA incrível é esse, Brasil", exclamaram. "Lindas", admiraram outros.

É bom lembrar que além da menina, Taís Araujo e Lázaro Ramos são pais de João Vicente, de 14 anos. O casal está junto há mais de 20 anos.

Taís Araujo compartilha reflexão após filho ser parado por segurança

Durante uma conversa com a revista Vogue, Taís Araujo compartilhou um episódio marcante envolvendo seu filho João Vicente, de 14 anos. O jovem, que curtia as férias ao lado da família, foi abordado por um segurança enquanto andava de bicicleta com um amigo em um condomínio alugado temporariamente. Ambos foram questionados se eram, de fato, moradores do local.

A situação provocou reflexões importantes dentro de casa. Fruto da relação da atriz com o ator Lázaro Ramos, João Vicente, assim como o amigo que o acompanhava, é negro. A artista ressaltou o quanto o momento evidenciou os desafios cotidianos de educar uma criança negra em contextos de privilégio. Saiba mais aqui!