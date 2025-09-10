2 sucessos dos anos 2000 que retornam às telonas e tudo o que você precisa saber

Festival de filmes criado por rede de cinema resgata dois sucessos dos anos 2000 a um preço inacreditável
Se você é do time que adora reviver emoções da adolescência, a hora é agora. Pela primeira vez, a rede de cinemas Cinemark promove o Festival Cinemark Replay, que resgata dois clássicos dos anos 2000 com ingressos a partir de R$ 15.
A programação começa com High School Musical 3 em 18 de setembro, seguido de Hannah Montana – O Filme em 25 de setembro, ambos em sessões especiais espalhadas pelo Brasil.
Para você já ficar por dentro de tudo, a CARAS Indica lista os filmes que entrarão em cartaz. Para quem mora em São Paulo ou Grande São Paulo, os ingressos custam R$ 12 de segunda a quarta-feira nas unidades participantes.
Prepare-se para voltar ao East High e reencontrar Troy Bolton (Zac Efron) e Gabriella Montez (Vanessa Hudgens) em um dos momentos mais marcantes da franquia. No terceiro filme, os Wildcats encaram os dilemas da juventude: campeonato de basquete, baile de formatura e o inevitável futuro da faculdade.
Entre números musicais vibrantes e coreografias cheias de energia, a turma se despede da escola em grande estilo, celebrando amizade, amor e novos horizontes.
Sucesso absoluto da Disney, o longa leva Miley Stewart (Miley Cyrus) a viver um dilema típico da adolescência: equilibrar a vida comum de uma garota com a fama de uma estrela pop. Quando o brilho de Hannah Montana ameaça engolir sua verdadeira identidade, o pai decide levá-la de volta ao interior do Tennessee. Lá, Miley descobre a importância da família, da simplicidade e do autoconhecimento, em uma jornada repleta de música e emoção.
