Após Fernanda Torres, saiba quem pode representar o Brasil no Oscar 2026

Seis produções disputam a vaga para concorrer ao prêmio de Melhor Filme Internacional no Oscar; veja quem podem ser os próximos representantes

Após o sucesso de Ainda Estou Aqui, estrelado por Fernanda Torres e vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional em 2025, a expectativa agora gira em torno de qual produção brasileira será escolhida para representar o país na edição de 2026. A seleção é feita pela Academia Brasileira de Cinema, que avalia obras lançadas entre 1º de dezembro de 2023 e 30 de novembro de 2024.

Entre os títulos submetidos, seis filmes se destacam por temáticas, relevância e impacto nas mostras internacionais. Entre eles, O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, tem ganhado força nas previsões e desponta como favorito ao posto.

Protagonizado por Wagner Moura, o longa teve estreia mundial no Festival de Cannes, em maio, com uma ovação de 13 minutos. O filme conquistou importantes prêmios, incluindo Melhor Diretor para Mendonça, Melhor Ator para Moura e o Prêmio FIPRESCI da crítica internacional.

A campanha internacional também tem sido estratégica e intensa, pois a distribuidora Neon (responsável por títulos vencedores como Parasita e Anora) adquiriu os direitos para os Estados Unidos, enquanto a MUBI cuida da distribuição em outros territórios. Além disso, o filme percorreu festivais como Telluride e Toronto e vem realizando sessões exclusivas para membros da Academia, fatores que fortalecem suas chances na temporada de prêmios.

Isso tudo sem falar, é claro, da carreira internacional de Wagner Moura que já é consolidada com trabalhos de destaque, como a série Narcos, da Netflix, Guerra Civil, da AppleTv, e o longa Gato de Botas 2, onde dá voz ao vilão do filme no idioma original (inglês).

Outros concorrentes à vaga

Apesar do favoritismo de O Agente Secreto, outras produções também concorrem e podem surpreender:

Baby, de Marcelo Caetano

Kasa Branca, de Luciano Vidigal

Manas, de Marianna Brennand

O Último Azul, de Gabriel Mascaro

Oeste OutraVez, de Érico Rassi

O filme escolhido será revelado pela Academia Brasileira de Cinema em 24 de setembro. A decisão definirá qual obra disputará uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar 2026, com cerimônia prevista para 1º de março de 2026.

Leia também: Wagner Moura recebe Palma de Ouro no Louvre por “O Agente Secreto”