CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Cinema
  2. Anna Wintour faz raro comentário sobre 'O Diabo Veste Prada'
Cinema / Inspirado

Anna Wintour faz raro comentário sobre 'O Diabo Veste Prada'

Ex-editora da Vogue, Anna Wintour revela o que achou sobre a personagem de Meryl Streep, que foi inspirada nela, e comenta impacto do filme

Izabella Nicolau
por Izabella Nicolau
[email protected]

Publicado em 09/09/2025, às 21h15

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Anna Wintour
Anna Wintour - Foto: Getty Images

A icônica editora Anna Wintour, que comandou a Vogue US por quase quatro décadas, voltou a falar sobre o filme O Diabo Veste Prada (2006), inspirado nos bastidores da revista e na sua própria trajetória.

Em entrevista ao podcast The Run-Through with Vogue, Wintour revelou que nunca se sentiu ofendida com a personagem Miranda Priestly, interpretada por Meryl Streep. Para ela, o longa conseguiu capturar a essência do universo da moda sem deixá-lo pesado ou negativo.

Segundo ela, a indústria da moda se preocupava que sua imagem fosse mostrada de maneira difícil, mas a abordagem acabou sendo mais leve do que imaginava: “Eu fui à estreia usando Prada. Sem ter a mínima ideia do que o filme seria. E eu acho que a indústria da moda [estava] muito gentilmente preocupada comigo em relação ao filme, que ele iria me retratar de uma forma difícil”, contou Wintour, rindo ao lembrar do momento.

Ao ser questionada sobre o tom da personagem, Wintour concordou que a versão criada para o cinema tinha um lado “caricatural”, o que, para ela, deixou a história ainda mais divertida.

Apesar das especulações sobre possíveis tensões na época, a editora afirmou que assistiu ao filme e se divertiu com o resultado: “Antes de tudo, foi Meryl Streep, o que é fantástico. E depois fui assistir ao filme e achei muito divertido e muito engraçado.

O impacto cultural do longa

O filme é baseado no livro de Lauren Weisberger, ex-assistente de Wintour, e acompanha a jovem jornalista Andy Sachs (interpretada por Anne Hathaway) em sua tentativa de sobreviver ao ambiente caótico e exigente da fictícia revista Runway.

Mesmo com o sucesso e os rumores envolvendo sua vida, Wintour nunca demonstrou incômodo com a representação. Segundo a biografia de Amy Odell (2022), ela chegou a brincar com a caracterização e continua reconhecendo a importância do filme para a moda e para a cultura pop.

Anna Wintour deixou o cargo de editora-chefe da Vogue US em junho de 2025, após 37 anos à frente da publicação, mas segue como diretora global de conteúdo da Condé Nast e da Vogue internacional.

Leia também: Anna Wintour deixa o cargo de editora-chefe após 37 anos de trabalho

Izabella Nicolau

Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.

Anna WintourO Diabo Veste Pradamaryl streep

Leia também

Carreira

Leonardo DiCaprio - Foto: Getty Images

Leonardo DiCaprio revela planos futuros para sua carreira

Brasil!

Matthew McConaughey - Foto: Getty Images

Matthew McConaughey lança livro de memórias e revela conexão com o Brasil

Premiação

Fernanda Torres - Foto: Getty Images

Após Fernanda Torres, saiba quem pode representar o Brasil no Oscar 2026

Red carpet

Wagner Moura - Foto: Getty Images

Wagner Moura foge do estilo tradicional em look chamativo para tapete vermelho

Mudanças

Jonathan Bailey - Foto: Reprodução / Instagram

Jonathan Bailey, de Bridgerton, anuncia pausa na carreira

Luto

Silvio Tendler - Foto: Getty Images

Morre Silvio Tendler, ícone do documentário brasileiro, aos 75 anos

Últimas notícias

Monica BeniniEsposa de Junior revela qual é o estado de saúde da filha após descobrir síndrome rara
Famílias de Virginia Fonseca e Zé FelipeVirginia e Zé Felipe: As fotos oficiais do batizado e do aniversário do filho caçula do ex-casal
Anna WintourAnna Wintour faz raro comentário sobre 'O Diabo Veste Prada'
Maria Luiza, Paulo Vilhena e ManoelaPaulo Vilhena comenta diferença de idade com a esposa e paternidade aos 46
Angela Ro Ro estava internada em um hospital desde julhoAngela Ro Ro morre aos 75 anos e médico alerta: 'Idade avançada é um fator importante'
Angela Ro Ro teve uma longa carreira na música brasileira e conquistou muitos fãsMédica alerta para causa da morte de Angela Ro Ro: 'É uma das complicações mais graves'
Eliezer afirma que Deus se revelou para eleEliezer confessa episódio de fé: 'Nunca tinha vivido uma experiência dessas'
Ary Mirelle e JoaquimAry Mirelle desabafa sobre seus sentimentos após o parto de Joaquim
Renato Albani e Juliana FructuozoRenato Albani e Juliana Fructuozo realizam casamento luxuoso de três dias
Maíra Cardi, Simone Mendes e Tata EstanieckiVeja os looks dos famosos no casamento do humorista Renato Albani
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade