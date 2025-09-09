Anna Wintour faz raro comentário sobre 'O Diabo Veste Prada'

Ex-editora da Vogue, Anna Wintour revela o que achou sobre a personagem de Meryl Streep, que foi inspirada nela, e comenta impacto do filme

A icônica editora Anna Wintour, que comandou a Vogue US por quase quatro décadas, voltou a falar sobre o filme O Diabo Veste Prada (2006), inspirado nos bastidores da revista e na sua própria trajetória.

Em entrevista ao podcast The Run-Through with Vogue, Wintour revelou que nunca se sentiu ofendida com a personagem Miranda Priestly, interpretada por Meryl Streep. Para ela, o longa conseguiu capturar a essência do universo da moda sem deixá-lo pesado ou negativo.

Segundo ela, a indústria da moda se preocupava que sua imagem fosse mostrada de maneira difícil, mas a abordagem acabou sendo mais leve do que imaginava: “Eu fui à estreia usando Prada. Sem ter a mínima ideia do que o filme seria. E eu acho que a indústria da moda [estava] muito gentilmente preocupada comigo em relação ao filme, que ele iria me retratar de uma forma difícil”, contou Wintour, rindo ao lembrar do momento.

Ao ser questionada sobre o tom da personagem, Wintour concordou que a versão criada para o cinema tinha um lado “caricatural”, o que, para ela, deixou a história ainda mais divertida.

Apesar das especulações sobre possíveis tensões na época, a editora afirmou que assistiu ao filme e se divertiu com o resultado: “Antes de tudo, foi Meryl Streep, o que é fantástico. E depois fui assistir ao filme e achei muito divertido e muito engraçado.”

O impacto cultural do longa

O filme é baseado no livro de Lauren Weisberger, ex-assistente de Wintour, e acompanha a jovem jornalista Andy Sachs (interpretada por Anne Hathaway) em sua tentativa de sobreviver ao ambiente caótico e exigente da fictícia revista Runway.

Mesmo com o sucesso e os rumores envolvendo sua vida, Wintour nunca demonstrou incômodo com a representação. Segundo a biografia de Amy Odell (2022), ela chegou a brincar com a caracterização e continua reconhecendo a importância do filme para a moda e para a cultura pop.

Anna Wintour deixou o cargo de editora-chefe da Vogue US em junho de 2025, após 37 anos à frente da publicação, mas segue como diretora global de conteúdo da Condé Nast e da Vogue internacional.

