Yasmin Brunet mostra a nova silhueta após realizar treino intenso

Em março, a modelo e ex-BBB Yasmin Brunet revelou que perdeu 15 quilos, como parte do tratamento de lipedema, condição que causa acúmulo de gordura

Nexta sexta-feira, 27, a influencer e ex-BBB Yasmin Brunet, de 37 anos, decidiu vir, por meio dos stories de seu perfil no Instagram, mostrar o resultado de seu treino na academia . O registro acontece após a modelo perder cerca de 15 quilos com o tratamento de lipedema, condição crônica que causa acúmulo de gordura especialmente nas pernas e quadris.

Na ocasião, Yasmin mostrou uma série de vídeos do treino de core fazendo, por exemplo, abdominais oblíquos e prancha com escalador. Ela também usou o aparelho simulador de escada.

Confira, abaixo, a foto da silhueta de Yasmin:

Yasmin Brunet mostra resultado de treino intenso - Foto: Reprodução/Instagram

Em dezembro do ano passado, Yasmin decidiu compartilhar o resultado de seu tratamento para o lipedema: "Estou aqui com o meu doutor, que eu não tenho palavras para descrever, ele é um anjo, indico para todo mundo, foi quem me salvou do lipedema", iniciou nos Stories, em que apareceu ao lado do cirurgião vascular, o Dr. Alexandre Amato.

"Olha esse antes e depois, 15kg: 14kg de gordura e 1kg de massa magra, surreal!", celebrou a artista, que contou que cortar o glúten foi essencial para a evolução do tratamento.

Yasmin Brunet celebra aniversário em praia de Miami

Recentemente, Yasmin Brunet celebrou a chegada dos seus 37 anos no exterior. Isso porque ela escolheu como destino da celeberação as praias de Mimami. Para comemorar, ela também decidiu compartilhar algumas fotos em suas redes sociais enquanto renovava o bronzeado durante a data especial.

“Bem-vindo 3.7”, escreveu na legenda da publicação. A modelo apareceu usando um biquíni azul claro e esbanjando beleza.

Na seção de comentários, os seguidores de Yasmin reagiram à publicação: “Feliz aniversário maravilhosa”, escreveu uma fã. “Uma sereia saindo do mar”, comentou outro usuário. “Parabéns, linda”, disse um internauta. Veja!

