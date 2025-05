Yasmin Brunet critica a falta de atitude dos homens: ‘Bizarro'

A modelo Yasmin Brunet abriu o jogo sobre como os romances atuais são afetados pelas redes sociais e revelou detalhes de sua vida amorosa

Yasmin Brunet, de 36 anos, abriu o jogo sobre como os flertes e relacionamentos atuais são afetados pelas redes sociais. A modelo e atriz ainda revelou como está o seu status de relacionamento e deu detalhes de como uma pessoa chama a sua atenção.

“Hoje em dia é depressivo, os caras não chegam. Antigamente você saía e o cara tomava a coragem líquida (bebida), ou tinha realmente coragem. Agora, ou mulher chega neles - e eu não sou essa pessoa - ou nada acontece, é bizarro” , compartilhou a modelo em entrevista ao Gshow.

Ela ainda refletiu sobre o impacto das redes sociais nas relações. “A rede social acabou com qualquer tipo de relacionamento físico verdadeiro. O que mais me mata é esse jogo de desinteresse, esse chove não molha. Você sabe que todo mundo vai fazer isso, é desesperador", completou a modelo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yasmin Brunet 🧜🏻‍♀️ (@yasminbrunet)

Status de relacionamento

Yasmin Brunet contou que ainda está com o coração aberto para novos amores. Solteira, a modelo comentou como agirá em relação aos seus próximos relacionamentos: “Nunca mais vão saber. O máximo que eu puder, vou esconder, viver no off. Acredito em energia e que nem todo mundo quer te ver feliz", disse.

Ao falar sobre suas preferências, Yasmin revelou: “Não prezo muito pela beleza, assim, não. Gosto de camisa de time, ainda mais do Flamengo. Mas nada contra os outros times, também. É porque sou carioca, né? [Não dá] calça skinny. Mas, quando é muito legal, você releva a calça”.

Segunda chance com Gabriel Medina?

Yasmin Brunet abriu o jogo sobre a possibilidade de reatar com Gabriel Medina. Em entrevista ao programa "De Frente com Blogueirinha", a modelo refletiu sobre o casamento e revelou que, apesar de ainda não compreender os motivos da separação, não tem intenção de buscar uma reconciliação com o surfista.

Embora tenha mantido discrição sobre o término nos últimos anos, Yasmin foi sincera ao revelar novos detalhes da separação e ao comentar sobre a possibilidade de uma segunda chance. Durante a entrevista, ela foi questionada sobre o surfista ter curtido um vídeo com fotos dos dois juntos, mas esclareceu que isso não indica uma reconciliação; confira mais detalhes!

Leia também: Yasmin Brunet posta vídeo emocionante no aniversário da mãe, Luiza Brunet; veja!