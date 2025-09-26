Virginia Fonseca passa por procedimento médico e explica o que aconteceu

A influenciadora digital Virginia Fonseca usou as redes sociais nesta sexta-feira, 26, para compartilhar que passou por um procedimento médico. Na publicação, ela contou que fez a troca do DIU (Dispositivo Intrauterino) e foi sedada durante o procedimento. Ela também explicou o motivo aos seguidores.

“Troquei meu DIU mirena”, detalhou ela, que explicou: “Estou aqui com a doutora Gabi. Eu não consigo fazer sem sedação. Jamais. Ele estava muito baixo, né doutora. E a gente trocou. Agora a gente colocou um novo.” E a especialista explicou: “Muito provavelmente porque a gente colocou logo após o parto.”

Virginia colocou DIU em dezembro

Em dezembro, ela compartilhou que aderiu ao DIU de Mirena e decidiu colocá-lo com anestesia geral. “Estou indo colocar DIU. Eu parei de sangrar depois que eu reclamei com vocês que eu estava sangrando e tal. Só que o Implanon para a minha enxaqueca não é bom, não é recomendado. Então a Dra Thais perguntou se eu poderia colocar o DIU e eu falei que sim, que seria de boa. Então eu vou tirar o Implanon e vou colocar o DIU de Mirena. Vou aproveitar que estarei sedada e vou fazer laser no rosto e no corpo, são vários, tem uma lista”, disse ela na época.

Como funciona o DIU?

Em recente entrevista para a CARAS Digital, a médica Paula Fettback, ginecologista e especialista em reprodução humana pela Febrasgo, explicou que o DIU Mirena é um DIU que tem o hormônio da progesterona. “Esse DIU foi desenvolvido principalmente para as mulheres que tem alguma indicação de não menstruar, para fazer um bloqueio hormonal, para tratar, por exemplo, doenças hormônio dependentes que acometem muitas mulheres, como, por exemplo, a endometriose, a adenomioze, os miomas, ou até para aquelas mulheres que têm muita TPM durante a menstruação, que sangram demais e têm anemia, ou que têm algum desconforto durante a menstruação”

