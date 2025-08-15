CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Bem-estar e Saúde
  2. Vale acordo íntimo de Fernanda Paes Leme e Paulo Vilhena? Sexóloga opina: 'Precisa estar presente'
Bem-estar e Saúde / Sexualidade!

Vale acordo íntimo de Fernanda Paes Leme e Paulo Vilhena? Sexóloga opina: 'Precisa estar presente'

Em conversa com a CARAS Brasil, a especialista Bárbara Bastos explica cuidados e os impactos na decisão de Fernanda Paes Leme e Paulo Vilhena

Bárbara Bastos
por Bárbara Bastos

Publicado em 15/08/2025, às 19h00

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Fernanda Paes Leme e Paulo Vilhena - Reprodução/Instagram
Fernanda Paes Leme e Paulo Vilhena - Reprodução/Instagram

Fernanda Paes Leme surpreendeu ao revelar que planejou perder a virgindade com Paulo Vilhena, ator com quem viveu um romance após se conhecerem nos bastidores da série Sandy & Júnior. A apresentadora contou que avisou ao então namorado que esse momento aconteceria, algo que ainda desperta curiosidade do público.

Mas será que esse tipo de “acordo” é saudável e comum? Para responder, a CARAS Brasil conversou com a sexóloga Bárbara Bastos, que trouxe uma análise aprofundada sobre o tema.

Cuidados essenciais na primeira relação sexual

Segundo a especialista, a proteção deve ser prioridade: “Bom, com certeza, o uso da camisinha — sem dúvida nenhuma — é muito, muito importante. É essencial. É 100% certo que precisa usar camisinha nesse momento. No início da vida sexual, isso é fundamental, porque a camisinha é o único método contraceptivo que também protege contra doenças, além de ser um dos mais seguros em relação à gravidez”, explica Bárbara.

Ela ainda reforça que associar métodos pode trazer mais tranquilidade: “É muito interessante quando a pessoa consegue associar o uso da camisinha a outro método, como o anticoncepcional, por exemplo — isso dá ainda mais segurança.”

Outro ponto fundamental, segundo a sexóloga, é o acompanhamento médico: “Se a pessoa se organizou, combinou com antecedência e sabe que esse momento vai acontecer, marcar uma consulta com uma ginecologista de confiança é fundamental. Isso porque a médica vai poder dar orientações corretas e adequadas para quem está iniciando a vida sexual.”

Além da saúde física, o diálogo também é indispensável: “Também é essencial conversar antes e durante a relação: entender o que a pessoa sente, o que a deixa confortável ou não. E, claro, se ela quiser parar, isso deve ser respeitado. Já que essa porta foi aberta de forma saudável e segura, é importante manter esse diálogo — tanto antes quanto durante — para que essa experiência seja positiva.”

Falar sobre a primeira vez ajuda a quebrar tabus?

A revelação de Fernanda Paes Leme reacendeu debates sobre o impacto de falar abertamente sobre a primeira vez. Para Bárbara, no entanto, esse tipo de relato nem sempre tem efeito educativo.

Leia também: Sexóloga sobre acordo de Fernanda Paes Leme com Paulo Vilhena: 'Tem um peso significativo'

“Não necessariamente falar abertamente sobre a sua primeira vez, anos depois, ajuda a normalizar ou diminuir os tabus. Eu acredito que, nesse caso específico, eles acabaram comentando sobre o assunto porque surgiu a oportunidade — é um podcast, onde os temas vão surgindo naturalmente.”

Ela completa: “Só faz sentido quando a pessoa está realmente buscando um tratamento, um acompanhamento na área da sexualidade. Às vezes eu pergunto para a paciente como foi a primeira vez dela — dependendo da situação e do contexto —, porque isso pode ajudar a entender alguns bloqueios e desatar os ‘nós’ que ela carrega, seja no coração, seja na mente. Mas, naquele contexto mais informal, como foi no podcast, não vejo como algo que realmente contribua nesse sentido. Foi mais um bate-papo descontraído.”

Apesar disso, a especialista reforça que a comunicação é indispensável para experiências positivas: “A comunicação é essencial desde o primeiro momento em que o casal decide, com antecedência, que vai iniciar a vida sexual. Como eu falei antes, é muito legal quando esse combinado acontece — e mais ainda quando ele continua. A comunicação precisa estar presente antes da relação, durante, e até depois.

Existe idade certa para a primeira vez?

Um dos maiores questionamentos é se há uma idade ideal para o início da vida sexual. A resposta da especialista é clara: “Não existe uma idade certa — isso não está em nenhum livro. Não existe uma regra sobre qual seria a idade ideal para a pessoa ter a primeira relação sexual.”

No entanto, Bárbara alerta para os riscos de começar cedo demais: “Dependendo da fase da adolescência, muitos ainda são muito novos, muito jovens, e não têm discernimento suficiente para fazer boas escolhas — seja na hora de escolher a parceria, seja para reconhecer e respeitar seus próprios limites, o próprio corpo e o corpo do outro. Por isso, eu acho muito perigoso.”

Segundo ela, a educação sexual é a principal ferramenta para preparar os jovens: “Educação sexual é falar sobre limites, sobre respeito, sobre entender o seu corpo, conhecer as partes do corpo. E, quando esse momento chegar, tudo isso já será algo mais natural. A conversa não será cercada de vergonha ou medo. E você vai conseguir orientar melhor o seu filho ou filha, sem aquele peso.”

A especialista conclui: “Precisa ser uma escolha consciente, baseada no que você quer, no que você sente. Se você se sente seguro, confortável com aquela pessoa, naquele momento, tudo bem. Mas é importante entender que essa decisão vai impactar a sua vida sexual dali pra frente, sim.”

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS:

Bárbara Bastos

Bárbara Bastos, sexóloga clínica e educacional pela FASEX; especialista em Terapia Cognitiva Sexual; pós-graduanda em Sexualidade Humana pelo Child Behavior Institute of Miami (Estados Unidos), co-fundadora da Désir Atelier e designer de produto pela PUC-Rio.

atrizfernanda paes lemeAtorPaulo Vilhenaacordo
Paulo Vilhena Paulo Vilhena  Fernanda Paes Leme Fernanda Paes Leme  

Leia também

O QUE ELA FEZ?

Chris Pitanguy realizou uma blefaroplastia - Foto: Reprodução/Instagram @chrispitanguy

Médico alerta para contraindicações na cirurgia de Chris Pitanguy: 'Cautela'

ENTENDA

Há dois anos, Jojo Todynho realizou uma bariátrica - Foto: Reprodução/Instagram @jojotodynho

Médica alerta para cirurgia feita por Jojo Todynho: 'Corpo passa por muitas mudanças'

FIBROMIALGIA

O médico explicou mais detalhes dos riscos do diagnóstico de Dani Valente - Reprodução/Instagram

Médico alerta sobre riscos de diagnóstico sem cura de Dani Valente: 'Impacto na vida diária'

Cuidados

Guilherme Leicam - Reprodução/Instagram

Especialista explica caso polêmico de Guilherme Leicam: 'Continua ao longo do tempo'

Recuperação

Bell Marques passa mal durante corrida - Foto: Reprodução/Instagram

Assessoria revela causa do mal-estar de Bell Marques durante corrida

NEURALGIA DO TRIGÊMEO

O médico explicou mais detalhes da nova internação de Carolina Arruda - Reprodução/Instagram

Médico alerta sobre sedação profunda de mulher com a 'pior dor do mundo': 'Períodos de alívio'

Últimas notícias

Luana, Telmo e Neide MaiaPais e irmã de Bruna Marquezine capricham nos looks para a festa da atriz
João Lucas destaca sua viagem para Fernando de Noronha com SashaJoão Lucas revela memória com Sasha: 'Um dia lindo que eu tive'
Richarlison Jr, Richarlison e Amanda AraújoRicharlison e Amanda Araújo celebram os dois meses do primeiro filho
Carlinhos Maia e equipe de obrasCarlinhos Maia responde sobre sua sexualidade de forma brincalhona
Virginia FonsecaVirginia Fonseca exibe boa forma ao fazer ensaio em clima de carnaval
Bruna MarquezineFesta de Bruna Marquezine: Veja a decoração luxuosa do evento da atriz
João Paulo Demasi, ex de Bela Gil, surge com a namorada no show da filhaSaiba quem é a nova namorada do ex-marido de Bela Gil
Marina Ruy BarbosaMarina Ruy Barbosa enfrenta perrengue para gravar campanha na praia
Kamila Simioni e VirginiaKamila Simioni alfineta Virginia Fonseca como rainha de bateria da Grande Rio
Vanessa Alvaiz aponta que Marcelo Sangalo possui talento para arteAstróloga revela detalhe importante do filho de Ivete Sangalo: 'Os passos da mãe'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade