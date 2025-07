Paulo Vilhena dá sua versão sobre primeira vez de Fernanda Paes Leme

Paulo Vilhena relembra o acordo com Fernanda Paes Leme para a primeira vez dela. Ele contou a sua versão do que aconteceu

O ator Paulo Vilhena surpreendeu ao dar sua versão sobre a primeira vez da atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme. No início da vida adulta, ele tirou a virgindade dela após um acordo deles na época em que gravavam a série Sandy & Junior, da Globo.

Vilhena disse que Fernanda já falou sobre o assunto em várias oportunidades e era a vez dele dar sua versão. "Agora, a gente pode falar disso. São 29 podcasts que a Fernanda já passou, falando que eu tirei a virgindade dela. Agora, tenho o momento para me defender", disse ele no podcast Grande Surto, e completou: "Essa mulher hoje, mãe, um dia falou para mim: 'Eu vou querer perder minha virgindade e eu acho que é com você'. Eu falei: 'Olha só, querida, estou totalmente à disposição. Quando você decidir, você pode me ligar e a gente vai resolver isso de uma forma muito carinhosa e amiga'".

Então, Fernanda reagiu: "Eu amei que foi uma coisa: 'Você passou uma vida me expondo e agora chegou o momento da revanche. Gostei porque foi o seu ponto de vista, como você enxergou. Você enxergou dessa forma? Foi bem racional". O ator ainda completou: "Você estava bem esclarecida com o seu desejo. Tinha isso que a gente estava em um ambiente totalmente seguro de amizade e relação".

Saiba como Paulo Vilhena conheceu a esposa

O ator Paulinho Vilhena e a esposa, Maria Luiza, gravaram um vídeo divertido para contar aos fãs como se conheceram. Os dois estão juntos há cinco anos e são pais de uma menina, Manoela, de 1 ano. Agora, eles recordaram como foi o primeiro encontro e ela se divertiu ao dar a sua dica para conquistar um famoso.

Maria Luiza revelou que ela que teve a iniciativa para conquistar Paulinho. Ela era amiga de uma mulher com quem ele já tinha ficado e ele começou a segui-la nas redes sociais. Um dia, ela viu que ele estava hospedado em um hotel em São Paulo e resolveu ir até o local para encontrá-lo casualmente no bar. E o plano deu certo.

A esposa do ator deu a sua dica para viver um romance com um famoso. ”Gente, vou dar uma dica para quem quiser conquistar um famoso. Tem que fingir que não está nem aí”, disse ela, entre risos.

"Eu era muito fã dele, comecei a ver onde ele estava… Dei uma stalkeada. Ele estava em São Paulo ficando em um hotel. Eu cheguei com umas amigas umas 19h para esperar ele chegar. Deu 22h e nada. 23h, ele chega de bicicleta”, disse ela.

Então, Paulinho seguiu com o relato: "Eu encostei a bicicleta e o bar ficava à direita. Comecei a andar e eu vi um movimento no bar. Só tinha ela, sozinha. Olhei em volta e tinha só o metre, que eu conhecia. Chamei e perguntei: Josias, quem é ela? Quem está com ela?. Ele me disse: não sei quem é ela, mas está sozinha. Ao me aproximar, me deparei com a cena mais sensual, sexy e linda que já presenciei até hoje. Uma mulher em um bar de um hotel, com uma calça jeans skinny, salto alto, com as pernas bem alongadas, esticadas, um copo de whisky curto… E eu falei: já cheguei até aqui, agora eu preciso falar alguma coisa”. Então, ele pediu para sentar ao lado dela e os dois começaram a beber juntos.

O ator ainda completou: "Eu estava ensaiando uma peça e era um texto super poético. Eu comecei a contar um pouco da peça e ela ficou encantada. Era um texto encantador. Eu estava dando o máximo da minha interpretar”. Maria Luiza seguiu com a história: "E ele falou: quer subir comigo para eu ler para você? Ele leu para mim, a gente chorou… Foi conexão de almas, e também teve conexão física”.

Por fim, ela brincou com a fama de mulherengo do marido. "O Paulo, como todo mundo sabe, era um cachorro, né. Eu pus na minha cabeça: foi só uma vez, para colocar no currículo, não vai dar em nada. Ele me mandou no dia seguinte, no outro, no outro… A gente nunca mais se desgrudou, cinco anos depois e uma filha. Resumo da ópera: foram felizes para sempre”, disse.