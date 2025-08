Sexóloga sobre acordo de Fernanda Paes Leme com Paulo Vilhena: 'Tem um peso significativo'

Em conversa com a CARAS Brasil, sexóloga avalia se é saudável acordo sexual de Fernanda Paes Leme com Paulo Vilhena e os impactos na vida adulta

A apresentadora Fernanda Paes Leme (42) revelou recentemente que sua primeira relação sexual foi fruto de um acordo feito com o ator Paulo Vilhena (46), com quem se relacionava na época das gravações da série Sandy & Júnior. Segundo ela, a decisão foi tomada de forma consciente, conversada e planejada. Mas será que isso é saudável? É indicado combinar com antecedência com quem se vai perder a virgindade?

Para responder a essa dúvida, a CARAS Brasil conversou com a sexóloga Bárbara Bastos, que analisou o caso com profundidade e aprovou a escolha do casal. Ao comentar o relato de Fernanda e Paulo, a sexóloga foi categórica:

“Achei muito interessante esse combinado — da forma como se apresentaram, de maneira tranquila e confortável. É um momento da vida do ser humano que envolve muitos medos, muitas aflições, angústias, expectativas... E tudo isso mexe muito internamente, emocionalmente, com a pessoa. Chega a afetar até o corpo físico — causa ansiedade, nervosismo. Então, ter essa abertura com alguém em quem você confia, e sabendo que é algo que você realmente deseja, me parece algo muito interessante e saudável, sim”, afirmou.

Un combo que faz diferença

Além de planejar, Fernanda contou que sua primeira vez foi com alguém de confiança, em um ambiente acolhedor e sem pressão. Segundo Bárbara, esse cenário pode ter um impacto direto e duradouro na vida sexual de uma pessoa.

“Esse momento da vida do ser humano é marcado por muitas angústias e medos. E, dependendo de como for a primeira experiência, isso pode impactar de forma muito negativa — ou positiva — a vida sexual da pessoa a partir dali”, disse a especialista.

Ela explica que, durante os atendimentos em consultório, a primeira relação sexual costuma ser um ponto-chave para entender questões atuais.

“Uma das perguntas que eu sempre faço nos meus atendimentos, na terapia sexual, é: ‘Como foi a sua primeira experiência?’ Isso costuma trazer muitos insights, porque, dependendo do que a pessoa me relata, da história em si, conseguimos entender muito do que ela carrega até hoje”, detalha.

“Muitas vezes, a pessoa traz crenças, comportamentos e atitudes relacionadas à sexualidade baseadas justamente nesse primeiro contato com o sexo. Entende? A forma como foi essa primeira experiência tem um peso significativo”, completa.

Experiência positiva influencia autoestima e prazer

Segundo Bárbara, quando a primeira vez ocorre de forma respeitosa, consensual e com apoio emocional, os benefícios são sentidos por toda a vida.

“Se for algo positivo, com certeza isso contribui lá na frente — a pessoa tende a se sentir mais confortável, mais segura, mais confiante. E tudo isso influencia diretamente na vida sexual dela”, conclui.

