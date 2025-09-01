Thais Carla expõe dificuldade quatro meses após bariátrica: 'Pelo menos comigo'

A influenciadora Thais Carla usou as redes sociais para desabafar cerca de quatro meses após ter passado por uma cirurgia bariátrica

A influenciadora digital e dançarina Thais Carla usou as redes sociais neste domingo, 31, para fazer um desabafo cerca de quatro meses após ter passado por uma cirurgia bariátrica. Durante um jantar ao lado do marido, Israel Reis, ela revelou que não conseguiu comer toda a refeição e precisou se alimentar com calma.

"Dificuldade de um bariátrico. Faz quatro meses que fiz a bariátrica... um prato delicioso, lindo, mas eu só consigo comer um pouquinho. Eu nem toquei no arroz. Tem que comer bem devagarzinho para não se engasgar. Pelo menos comigo acontece isso. Está tudo delicioso, mas é só 'beliscadinha'", contou, explicando que costuma priorizar a proteína.

A cirurgia bariátrica de Thais Carla

A influenciadora passou por uma cirurgia bariátrica em abril deste ano. Antes do procedimento, ela chegou a eliminar 30 kg ao incluir exercícios físicos em sua rotina, além de seguir uma alimentação mais saudável. Em recente entrevista ao Gshow, ela contou quais foram seus maiores desafios. “O mais difícil foi lutar contra a ansiedade e a pressão pelos resultados. Aprendi a respeitar o meu corpo, meu tempo e não me comparar com outras pessoas. E ainda a lidar com a insegurança de não conseguir”, desabafou ela.

A influenciadora ressaltou que seu objetivo nunca foi a perda de peso, mas sim a melhora na saúde e na qualidade de vida. “Mais do que o número na balança, o que me deixa feliz é ver a minha saúde e disposição melhorando a cada dia. Já eliminei 60 quilos. Minha meta nunca foi um peso específico, e sim ganhar qualidade de vida. É ter saúde e me sentir bem comigo. O número é apenas uma consequência”, destacou ela.

Alimentação

Em outro momento, ela detalhou ao Gshow sua nova rotina alimentar. Agora, ela consome porções menores e mais equilibradas, priorizando as necessidades do corpo. A influenciadora explicou que incluiu mais proteínas, legumes e frutas na dieta e revelou que precisou "reaprender a mastigar", transformando a alimentação em um momento de autocuidado.

A influenciadora revelou ainda que passou a gostar de alimentos que antes não faziam parte de sua rotina, como abobrinha, ovo cozido e peixe, que agora prepara de diferentes maneiras. "A minha alimentação mudou. Hoje como porções menores, mais equilibradas e com muito mais atenção ao que meu corpo precisa. É como se eu nascesse de novo", declarou.

"O mais difícil foi deixar de tomar café com açúcar e bebida alcoólica. Mas, também, tive boas surpresas: comecei a gostar de alimentos que antes eu nem ligava, como abobrinha, ovo cozido (risos) e até peixe, que agora faço de várias formas, adoro!", completou ela.

