CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Bem-estar e Saúde
  2. Thais Carla expõe dificuldade quatro meses após bariátrica: 'Pelo menos comigo'
Bem-estar e Saúde / Alimentação

Thais Carla expõe dificuldade quatro meses após bariátrica: 'Pelo menos comigo'

A influenciadora Thais Carla usou as redes sociais para desabafar cerca de quatro meses após ter passado por uma cirurgia bariátrica

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 01/09/2025, às 07h01

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Thais Carla
Thais Carla - Foto: Reprodução/Instagram

A influenciadora digital e dançarina Thais Carla usou as redes sociais neste domingo, 31, para fazer um desabafo cerca de quatro meses após ter passado por uma cirurgia bariátrica. Durante um jantar ao lado do marido, Israel Reis, ela revelou que não conseguiu comer toda a refeição e precisou se alimentar com calma.

"Dificuldade de um bariátrico. Faz quatro meses que fiz a bariátrica... um prato delicioso, lindo, mas eu só consigo comer um pouquinho. Eu nem toquei no arroz. Tem que comer bem devagarzinho para não se engasgar. Pelo menos comigo acontece isso. Está tudo delicioso, mas é só 'beliscadinha'", contou, explicando que costuma priorizar a proteína.

A cirurgia bariátrica de Thais Carla

A influenciadora passou por uma cirurgia bariátrica em abril deste ano. Antes do procedimento, ela chegou a eliminar 30 kg ao incluir exercícios físicos em sua rotina, além de seguir uma alimentação mais saudável. Em recente entrevista ao Gshow, ela contou quais foram seus maiores desafios.  “O mais difícil foi lutar contra a ansiedade e a pressão pelos resultados. Aprendi a respeitar o meu corpo, meu tempo e não me comparar com outras pessoas. E ainda a lidar com a insegurança de não conseguir”, desabafou ela.

A influenciadora ressaltou que seu objetivo nunca foi a perda de peso, mas sim a melhora na saúde e na qualidade de vida. “Mais do que o número na balança, o que me deixa feliz é ver a minha saúde e disposição melhorando a cada dia. Já eliminei 60 quilos. Minha meta nunca foi um peso específico, e sim ganhar qualidade de vida. É ter saúde e me sentir bem comigo. O número é apenas uma consequência”, destacou ela.

Alimentação

Em outro momento, ela detalhou ao Gshow sua nova rotina alimentar. Agora, ela consome porções menores e mais equilibradas, priorizando as necessidades do corpo. A influenciadora explicou que incluiu mais proteínas, legumes e frutas na dieta e revelou que precisou "reaprender a mastigar", transformando a alimentação em um momento de autocuidado.

A influenciadora revelou ainda que passou a gostar de alimentos que antes não faziam parte de sua rotina, como abobrinha, ovo cozido e peixe, que agora prepara de diferentes maneiras. "A minha alimentação mudou. Hoje como porções menores, mais equilibradas e com muito mais atenção ao que meu corpo precisa. É como se eu nascesse de novo", declarou.

"O mais difícil foi deixar de tomar café com açúcar e bebida alcoólica. Mas, também, tive boas surpresas: comecei a gostar de alimentos que antes eu nem ligava, como abobrinha, ovo cozido (risos) e até peixe, que agora faço de várias formas, adoro!", completou ela.

Leia também: Thais Carla exibe sua nova silhueta após perder mais de 50 kg

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

Thais Carla
Thais Carla Thais Carla   

Leia também

Tratamento

Carlinhos de Jesus - Foto: Reprodução / TV Globo

Carlinhos de Jesus relata primeiros sintomas de doença autoimune: 'Não aguentava'

ENTENDA!

Adriana Perroni, jornalista da Record - Foto: Reprodução/Instagram @adriana.perroni

Médica alerta sobre quadro de jornalista da Record: 'Sem tratamento pode ser grave ou até fatal'

Recuperação

Sabrina Sato - Foto: Reprodução / Instagram

Sabrina Sato fala sobre a saúde do pai após segunda cirurgia

ENTENDA!

A apresentadora Adriane Galisteu - Foto: Reprodução/Instagram @galisteuoficial

Adriane Galisteu relata experiência com reposição hormonal e médica explica: 'Fundamental personalizar'

SAIBA MAIS!

A influenciadora digital Rafa Kalimann - Foto: Reprodução/Instagram @rafakalimann

Médica lista cuidados para prevenir diagnóstico de Rafa Kalimann: 'Mudar a alimentação'

Análise

Cesar Tralli e Ticiane Pinheiro - Foto: Reprodução / Instagram

Psicólogo explica importância do acordo de Cesar Tralli e Ticiane Pinheiro

Últimas notícias

Adriana Perroni, jornalista da RecordMédica alerta sobre quadro de jornalista da Record: 'Sem tratamento pode ser grave ou até fatal'
Bia Miranda e Gato PretoAcabou! Bia Miranda anuncia novo término de namoro com Gato Preto
Maria Fernanda Cândido e Raul Cortez em Terra NostraSó saudade: relembre os atores da novela Terra Nostra já morreram
Tiago Abravanel e o marido, Fernando PoliTiago Abravanel explica relacionamento aberto com o marido: 'Não é bagunça'
Pedro Scooby celebra 10 anos dos filhos gêmeosPedro Scooby celebra os 10 anos dos filhos gêmeos com festinha dupla
Maíra Cardi, Sophia e Arthur AguiarMaíra Cardi deixa filha com Arthur Aguiar, e menina chora após viagem do pai sem ela
Thais CarlaThais Carla expõe dificuldade quatro meses após bariátrica: 'Pelo menos comigo'
Paula Vaccari e CristianoConheça a história de como o sertanejo Cristiano conheceu a esposa
Sabrina SatoSabrina Sato fala sobre a saúde do pai após segunda cirurgia
Fernanda Paes Leme e Cátia FonsecaDança dos Famosos: Fernanda Paes Leme e Cátia Fonseca são eliminadas
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade