Regina Duarte em cadeira de rodas? Médica explica: 'Continuar andando pode agravar a situação'

A atriz Regina Duarte chocou ao aparecer em uma cadeira de rodas durante mostra de arte no Pavilhão da Bienal em São Paulo
A atriz Regina Duarte usou as redes sociais nesta quarta-feira, 3, para contar que precisou de uma cadeira de rodas durante uma visita a uma mostra de arte no Pavilhão da Bienal, no Parque Ibirapuera, em São Paulo. Na publicação, ela mostrou o momento em que recebeu ajuda de uma profissional do Corpo de Bombeiros e explicou aos fãs o que aconteceu.
"Estive sofrendo com uma bolha no dedinho do pé esquerdo causado por bota maligna. Em visita à maravilhosa mostra SP-ARTE e massacrado por 3 horas de caminhada por 4 corredores de tudo que há de melhor na atual Arte Brasileira.O melhor de tudo vem agora : VALEU ! Tudo ali é muito forte , belo e inspirador ", detalhou a famosa.
Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista a Dra. Giovana G. De Paula, que exerce a profissão de médica generalista na Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SP). Ela detalha a informação apontada pela atriz Regina Duarte.
"Uma bolha, principalmente no pé, pode tornar caminhar doloroso ou até impossível. E após um longo período de caminhada (como as 3 horas que a Regina relatou), continuar andando pode agravar a situação, aumentar o desconforto, ou até causar feridas mais sérias. Nestes casos, o uso de cadeira de rodas é indicado mesmo que temporariamente", aponta.
Segundo a Dra. Giovana G. de Paula, cadeiras de rodas são recomendadas não só para condições crônicas ou incapacidades permanentes, mas também em casos temporários, como lesões (fraturas, cirurgias), fadiga ou dor incapacitante que comprometam a locomoção.
"Portanto, no caso da Regina, após tanto tempo caminhando com um pé machucado, a decisão de deixar o evento em uma cadeira de rodas foi uma escolha lógica para preservar a mobilidade, aliviar a dor e garantir que ela ainda pudesse sair da mostra com dignidade e segurança", finaliza ao analisar casos como da atriz Regina Duarte.
Leia também: Regina Duarte surge em cadeira de rodas e revela o que aconteceu: 'Estive sofrendo'
Ver essa foto no Instagram
Dra. Giovana G. De Paula (CRM 259.464) é formada em Medicina pela UNOESTE. Atualmente, exerce a profissão de médica generalista na Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SP), atuando com foco em urgência e emergência, além de atuar na enfermaria da Clínica Médica. Na cidade de Ourinhos (SP), é membro da Equipe Megatronic UTI Móvel, onde realiza transferências inter-hospitalares de pacientes em cuidado intensivo.
ENTENDA
Médico sobre câncer enfrentado por Drica Moraes: 'Apesar de não ser comum, é uma doença agressiva'
Saiba mais!
Especialista sobre rejuvenescimento de Kim Kardashian e Jennifer Aniston: 'Sinergia entre tecnologias'
|Regina Duarte em cadeira de rodas? Médica explica: 'Continuar andando pode agravar a situação'
|Marieta Severo faz doações para o Retiro dos Artistas e é chamada de 'anjo'
|Médico alerta sobre câncer em casos como o de filha de Tiago Leifert: 'Mutação'
|Boletim médico revela qual é o diagnóstico de Raul Gil
|Médico sobre câncer enfrentado por Drica Moraes: 'Apesar de não ser comum, é uma doença agressiva'
|Globo altera horário das novelas e Vale Tudo começa mais cedo; veja
|Bruna Biancardi revela fotos inéditas do nascimento de Mel
|O que aconteceu com Lillian Witte Fibe, a primeira parceira de William Bonner no JN?
|Léo Pereira e Tainá Militão: pensão ou partilha de bens? Advogada explica polêmica
|Maraisa exibe fotos do casamento de seu irmão; veja