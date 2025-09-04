CARAS Brasil
  2. Regina Duarte em cadeira de rodas? Médica explica: 'Continuar andando pode agravar a situação'
Bem-estar e Saúde / ENTENDA

Regina Duarte em cadeira de rodas? Médica explica: 'Continuar andando pode agravar a situação'

A atriz Regina Duarte chocou ao aparecer em uma cadeira de rodas durante mostra de arte no Pavilhão da Bienal em São Paulo

Dra. Giovana G. De Paula
por Dra. Giovana G. De Paula

Publicado em 04/09/2025, às 13h53

Regina Duarte precisou usar uma cadeira de rodas durante uma visita por conta de uma bolha no dedinho do pé - Foto: Reprodução/Instagram @reginaduarte
A atriz Regina Duarte usou as redes sociais nesta quarta-feira, 3, para contar que precisou de uma cadeira de rodas durante uma visita a uma mostra de arte no Pavilhão da Bienal, no Parque Ibirapuera, em São Paulo. Na publicação, ela mostrou o momento em que recebeu ajuda de uma profissional do Corpo de Bombeiros e explicou aos fãs o que aconteceu.

"Estive sofrendo com uma bolha no dedinho do pé esquerdo causado por bota maligna. Em visita à maravilhosa mostra SP-ARTE e massacrado por 3 horas de caminhada por 4 corredores de tudo que há de melhor na atual Arte Brasileira.O melhor de tudo vem agora : VALEU ! Tudo ali é muito forte , belo e inspirador ", detalhou a famosa.

O que diz a médica especialista?

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista a Dra. Giovana G. De Paula, que exerce a profissão de médica generalista na Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SP). Ela detalha a informação apontada pela atriz Regina Duarte.

"Uma bolha, principalmente no pé, pode tornar caminhar doloroso ou até impossível. E após um longo período de caminhada (como as 3 horas que a Regina relatou), continuar andando pode agravar a situação, aumentar o desconforto, ou até causar feridas mais sérias. Nestes casos, o uso de cadeira de rodas é indicado mesmo que temporariamente", aponta. 

Quando usar cadeira de rodas?

Segundo a Dra. Giovana G. de Paula, cadeiras de rodas são recomendadas não só para condições crônicas ou incapacidades permanentes, mas também em casos temporários, como lesões (fraturas, cirurgias), fadiga ou dor incapacitante que comprometam a locomoção.

"Portanto, no caso da Regina, após tanto tempo caminhando com um pé machucado, a decisão de deixar o evento em uma cadeira de rodas foi uma escolha lógica para preservar a mobilidade, aliviar a dor e garantir que ela ainda pudesse sair da mostra com dignidade e segurança", finaliza ao analisar casos como da atriz Regina Duarte. 

CONFIRA A PUBLICAÇÃO RECENTE DA ATRIZ REGINA DUARTE USANDO CADEIRA DE RODAS NAS REDES SOCIAIS:

Dra. Giovana G. De Paula

Dra. Giovana G. De Paula (CRM 259.464) é formada em Medicina pela UNOESTE. Atualmente, exerce a profissão de médica generalista na Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SP), atuando com foco em urgência e emergência, além de atuar na enfermaria da Clínica Médica. Na cidade de Ourinhos (SP), é membro da Equipe Megatronic UTI Móvel, onde realiza transferências inter-hospitalares de pacientes em cuidado intensivo.

Regina Duarte em cadeira de rodas? Médica explica: 'Continuar andando pode agravar a situação'
