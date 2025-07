Regina Duarte revela 'paixão platônica' por ator durante novela

A atriz Regina Duarte contou que se apaixonou silenciosamente por José Mayer durante a novela História de Amor, da TV Globo

Longe das novelas desde Tempo de Amar (2017), Regina Duarte recordou um momento vivido durante as gravações de História de Amor, trama escrita por Manoel Carlos e atualmente reprisada pelo Vale a Pena Ver de Novo. A novela foi ao ar originalmente em 1995, com Regina no papel de Helena, protagonista que vivia um relacionamento com o personagem Carlos Alberto Moretti, interpretado por José Mayer.

Durante participação no podcast PodCatia, comandado por Catia Fonseca, a atriz de 78 anos revelou que viveu uma paixão platônica por Mayer nos bastidores da produção.

"O Zé é daquele ator que você fala: 'Aí, será que dá?'. E aí você vai se apaixonando pessoalmente por ele. É aquele chamado amor platônico", confessou.

Sentimento discreto e respeito mútuo marcaram bastidores

Apesar da confissão, Regina deixou claro que a relação com Mayer sempre foi pautada pelo respeito e profissionalismo. Segundo ela, a forte conexão entre os personagens não ultrapassou o roteiro.

Quando questionada por Catia sobre a natureza do sentimento, a atriz hesitou e respondeu de forma cuidadosa: "Acho que é uma pergunta irrespondível, né? Ele está aí, a esposa dele também..."

A apresentadora, então, esclareceu que se referia ao período das gravações, o que levou Regina a confirmar, com bom humor: "Sim, platônico mesmo. E ele nem sabe disso. Deve estar sabendo agora."

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Catia Fonseca (@catiafonseca)

Regina Duarte voltaria a atuar em alguma novela?

Na mesma entrevista, Regina abriu o coração e contou que apenas uma única condição a faria retornar novamente para a profissão. Segundo a veterana, ela aceitaria trabalhar em uma obra do autor Manoel Carlos.

"Olha, com Maneco eu faria qualquer coisa. Se fosse o Maneco, com quem eu fiz três Helenas, fiz outras coisas também, eu não pestanejo. Maneco tem um entendimento do ser humano que é muito raro", declarou.

Leia também: Regina Duarte revela única condição para voltar às novelas: 'Faria'