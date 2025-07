Rafael Cardoso revela vício e cardiologista alerta: 'Pode causar morte súbita'

Após revelação de Rafael Cardoso, cardiologista Dr. Raphael Boesche Guimarães reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce

O ator Rafael Cardoso (39) surpreendeu o público ao revelar, em abril deste ano, que enfrentou um vício em drogas desde a adolescência. Em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record, ele contou que começou a usar substâncias aos 15 anos, e que o uso excessivo de cocaína chegou a desencadear surtos psicóticos. O relato chama ainda mais atenção pelo fato de Rafael já ter miocardiopatia hipertrófica congênita , uma condição cardíaca que o obrigou a implantar um desfibrilador para controle de riscos.

O caso reacende um alerta importante sobre os riscos do uso de drogas para a saúde cardiovascular, especialmente em pessoas com condições pré-existentes. Para entender melhor esse cenário, a CARAS Brasil conversou com o cardiologista Dr. Raphael Boesche Guimarães, que destacou os perigos reais e muitas vezes negligenciados do uso de cocaína.

“A cocaína é uma das substâncias mais agressivas para o sistema cardiovascular. Mesmo em pessoas sem doenças cardíacas conhecidas, ela pode causar elevações bruscas da pressão arterial, espasmos nas artérias, infarto e até morte súbita. Em pacientes com doenças como a miocardiopatia, como o caso do Rafael, os riscos são exponencialmente maiores”, explica Dr. Raphael.

O especialista reforça que a cocaína atua diretamente no sistema nervoso e cardiovascular, estimulando o coração a trabalhar de forma acelerada e descontrolada — o que pode levar a arritmias fatais e colapso circulatório. “Quem já tem uma doença estrutural no coração está mais suscetível a esses efeitos, pois o órgão já funciona com maior esforço ou com limitações anatômicas”, afirma.

Além disso, Dr. Raphael destaca a importância de identificar precocemente essas condições cardíacas, muitas vezes silenciosas, principalmente em jovens.

“A miocardiopatia hipertrófica, por exemplo, é uma das principais causas de morte súbita em atletas jovens. E muitos não sabem que têm a doença. Por isso, o check-up cardiológico, especialmente para quem pratica esportes ou tem histórico familiar, é essencial”, orienta.

A associação entre uso de drogas e doenças do coração deve ser tratada com seriedade, alerta o médico, lembrando que o risco não está apenas no consumo crônico. “Muitas vezes basta um único uso para desencadear um evento grave”, complementa.

