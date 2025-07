Quais os sinais do diagnóstico de Bolsonaro? Médica explica: 'Atenção imediata'

Jair Bolsonaro recebeu um diagnóstico após atendimento médico; em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Giovana G. de Paula, explica o caso

Ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (70) foi submetido a uma endoscopia na manhã da última quarta-feira, 2, no Hospital DF Star, em Brasília, após passar por uma consulta médica de urgência. Ele procurou atendimento devido a crises frequentes de soluços e vômitos. O exame revelou a presença de intensa esofagite com processo inflamatório, erosões da mucosa esofágica e gastrite moderada .

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista a Dra. Giovana G. De Paula, que exerce a profissão de médica generalista na Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SP). Segundo a especialista, alguns sintomas precisam de cuidados.

"Os sinais que exigem atenção imediata incluem: Sangramento esofágico ou gástrico (vômitos com sangue, fezes escurecidas). Dor elevada ao engolir ou sensação persistente de algo preso na garganta. Perda de peso involuntária ou falta de apetite", declara.

O que é este quadro?

A Dra. Giovana G. de Paula explica os quadros que acometeram o político: "Primeiro, a esofagite intensa trata-se de uma inflamação significativa no esôfago, geralmente causada por refluxo ácido ou irritantes como álcool, medicamentos ou alimentos ácidos". Já erosões da mucosa esofágica tratam-se pequenas lesões ou feridas na camada interna do esôfago, sinal de dano mais severo devido ao refluxo prolongado.

"Gastrite moderada trata-se de uma inflamação no revestimento do estômago de grau médio, que costuma causar dor na região superior do abdômen, náuseas ou, em casos mais graves, sangramento leve", complementa.

Cuidados e recuperação

A médica aponta que em quadros parecidos com o do político, os cuidados exigem atenção na alimentação e adrencia ao tratamento medicamentoso. Abaixo, a especialista lista alguns pontos para uma boa recuperação.

Dieta regrada: evitar alimentos gordurosos, picantes, cafeína, álcool e refeições muito volumosas; Refeições menores e frequentes são recomendadas; Pode ser uma medida a ser considerada, pois o repouso físico e vocal evita esforço abdominal e repetição de crises de soluço e vômitos; Medicamentos: Inibidores de bomba de prótons (como omeprazol ou pantoprazol) para reduzir a acidez.; Procinéticos (como metoclopramida) em casos de refluxo persistente; Antiácidos e protetores gástricos (sucralfato, por exemplo); Elevar a cabeceira da cama, evitar deitar logo após as refeições; Dieta leve e fracionada; Redução de álcool, tabaco e cafeína; Repouso e controle dos vômitos: evitar esforço vocal e físico intenso; Reavaliação com novos exames: endoscopia de controle após algumas semanas para avaliar a cicatrização das erosões.

Leia mais em:Qual o diagnóstico de Bolsonaro? Médica alerta: 'Quadro significativo'

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: