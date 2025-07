Boletim médico revela diagnóstico de Jair Bolsonaro após crises

Após crises, o ex-presidente Jair Bolsonaro procurou atendimento de urgência em Brasília, e um boletim médico revelou o diagnóstico

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi submetido a uma endoscopia na manhã desta quarta-feira, 2, no Hospital DF Star, em Brasília, após passar por uma consulta médica de urgência. Ele procurou atendimento devido a crises frequentes de soluços e vômitos. E um boletim médico com detalhes do diagnóstico foi divulgado nas redes sociais.

"Na manhã de hoje [quarta], o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro foi submetido a uma endoscopia digestiva alta no Hospital DF Star. O exame revelou a presença de intensa esofagite com processo inflamatório, erosões da mucosa esofágica e gastrite moderada" , informou o boletim.

Os médicos também deram detalhes do tratamento: "Será intensificado o tratamento medicamentoso, que já havia sido iniciado há alguns dias. Seguem as orientações para moderação de fala, dieta regrada e repouso domiciliar".

Cancelamento da agenda de julho

Como consequência da gravidade do quadro, Bolsonaro cancelou todos os compromissos políticos previstos para julho. Dessa forma, agendas marcadas em Santa Catarina e Rondônia foram desmarcadas.

"Após consulta médica de urgência foi-me determinado ficar em repouso absoluto durante o mês de julho. Do exposto ficam suspensas as agendas de Santa Catarina e Rondônia. Crise de soluços e vômitos tornaram-se constantes, fato que me impedem até de falar", disse ele nas redes sociais.

Bolsonaro passou mal em junho

Antes do diagnóstico, Bolsonaro já havia apresentado mal-estar durante viagem a Goiás. Na ocasião, ele cancelou sua participação em eventos após relatar sintomas de indisposição estomacal e náuseas. Durante uma cerimônia, ele mencionou estar enfrentando fortes sintomas gástricos. "Desculpa, estou muito mal. Vomito dez vezes por dia", disse ele, que soluçou durante o discurso.

Em abril, ele foi internado após passar mal em Santa Cruz, no interior do Rio Grande do Norte. Ele recebeu os primeiros atendimentos em um hospital da cidade e, em seguida, foi transferido de helicóptero para o Hospital Rio Grande, em Natal.

