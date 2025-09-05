Psicóloga sobre proibição de Angélica e Luciano Huck em festa na mansão: 'Uma forma de proteger'

Placa posicionada na entrada da mansão de Luciano Huck e Angélica chamou a atenção; em entrevista à CARAS Brasil, Lilian Vendrame explica atitude do casal

Uma placa na entrada da mansão dos apresentadores Luciano Huck e Angélica, no Rio de Janeiro, chamou a atenção e despertou a curiosidade dos convidados durante a festa de 54 anos do artista, que aconteceu na última quarta-feira, 3. O aviso determinava que era proibido divulgar imagens do evento nas redes sociais .

Logo na entrada da residência, a placa dizia: “Bem-vindos à nossa casa. A partir deste ponto, se quiser, registre boas lembranças… mas não compartilhe em redes sociais”, pediu o casal. A medida, pensada para garantir a privacidade da celebração, rendeu comentários entre os convidados.

O que diz a psicóloga?

A CARAS Brasil conversa com Lilian Vendrame, psicóloga e neuropsicóloga com capacitação em tratamentos para transtornos depressivos e ansiosos pelo Hospital Albert Einstein e USP , que explica a a atitude do casal de celebridades.

"Essa regra é uma forma de proteger a intimidade. O casal está dizendo: aqui dentro queremos viver o momento, não produzir conteúdo. É um limite saudável. Definir limites é um ato de autocuidado", declara a especialista.

Dados que chamam a atenção

O Brasil é o terceiro país que mais consome redes sociais no mundo todo. Os dados apresentados pelo We Are Social e Meltwater mostram que o Brasil tem 187,9 milhões de internautas em 2024. Isso corresponde a 86,6% da população total do país.

Lilian Vendrame aponta que o uso excessivo de redes sociais também pode trazer impactos para saúde mental, principalmente, a falta de privacidade nos ambientes digitais. O que ainda se potencializa quando o assunto são famosos.

"A privacidade (ou a falta dela) impacta diretamente a saúde mental de pessoas famosas. A exposição constante pode gerar ansiedade, sensação de invasão, perda de espontaneidade e até dificuldade em confiar nos outros. Preservar momentos íntimos, longe das câmeras, é fundamental para manter o equilíbrio emocional, fortalecer vínculos reais e reduzir o estresse associado à hiperexposição", finaliza ao analisar regra dos apresentadores Angélica e Luciano Huck.

Leia também: Luciano Huck e Angélica impuseram proibição aos convidados em festa na mansão: 'Nossa casa'

CONFIRA UMA PUBLICAÇÃO RECENTE DA APRESENTADORA ANGELICA COM LUCIANO HUCK NAS REDES SOCIAIS: