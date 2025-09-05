CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Bem-estar e Saúde
  2. Psicóloga sobre proibição de Angélica e Luciano Huck em festa na mansão: 'Uma forma de proteger'
Bem-estar e Saúde / PRIVACIDADE

Psicóloga sobre proibição de Angélica e Luciano Huck em festa na mansão: 'Uma forma de proteger'

Placa posicionada na entrada da mansão de Luciano Huck e Angélica chamou a atenção; em entrevista à CARAS Brasil, Lilian Vendrame explica atitude do casal

Lilian Vendrame
por Lilian Vendrame

Publicado em 05/09/2025, às 13h50 - Atualizado às 14h53

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Um placa na festa de Luciano Huck e Angélica apontava que era proibido registrar o evento - Foto: Reprodução/Instagram
Um placa na festa de Luciano Huck e Angélica apontava que era proibido registrar o evento - Foto: Reprodução/Instagram

Uma placa na entrada da mansão dos apresentadores Luciano Huck e Angélica, no Rio de Janeiro, chamou a atenção e despertou a curiosidade dos convidados durante a festa de 54 anos do artista, que aconteceu na última quarta-feira, 3. O aviso determinava que era proibido divulgar imagens do evento nas redes sociais.

Logo na entrada da residência, a placa dizia: “Bem-vindos à nossa casa. A partir deste ponto, se quiser, registre boas lembranças… mas não compartilhe em redes sociais”, pediu o casal. A medida, pensada para garantir a privacidade da celebração, rendeu comentários entre os convidados.

O que diz a psicóloga?

A CARAS Brasil conversa com Lilian Vendrame, psicóloga e neuropsicóloga com capacitação em tratamentos para transtornos depressivos e ansiosos pelo Hospital Albert Einstein e USP, que explica a  a atitude do casal de celebridades.

"Essa regra é uma forma de proteger a intimidade. O casal está dizendo: aqui dentro queremos viver o momento, não produzir conteúdo. É um limite saudável. Definir limites é um ato de autocuidado", declara a especialista. 

Dados que chamam a atenção

O Brasil é o terceiro país que mais consome redes sociais no mundo todo. Os dados apresentados pelo We Are Social e Meltwatermostram que o Brasil tem 187,9 milhões de internautas em 2024. Isso corresponde a 86,6% da população total do país.

Lilian Vendrame aponta que o uso excessivo de redes sociais também pode trazer impactos para saúde mental, principalmente, a falta de privacidade nos ambientes digitais. O que ainda se potencializa quando o assunto são famosos. 

"A privacidade (ou a falta dela) impacta diretamente a saúde mental de pessoas famosas. A exposição constante pode gerar ansiedade, sensação de invasão, perda de espontaneidade e até dificuldade em confiar nos outros. Preservar momentos íntimos, longe das câmeras, é fundamental para manter o equilíbrio emocional, fortalecer vínculos reais e reduzir o estresse associado à hiperexposição", finaliza ao analisar regra dos apresentadores Angélica e Luciano Huck. 

Leia também: Luciano Huck e Angélica impuseram proibição aos convidados em festa na mansão: 'Nossa casa'

CONFIRA UMA PUBLICAÇÃO RECENTE DA APRESENTADORA ANGELICA COM LUCIANO HUCK NAS REDES SOCIAIS:

Lilian Vendrame

Dra. Lilian Vendrame é psicóloga (CRP 06/65755) e neuropsicóloga especialista em adolescência. Formada em terapia cognitivo-comportamental, é especialista em psicologia analítica junguiana e possui capacitação em tratamentos para transtornos depressivos e ansiosos pelo Hospital Albert Einstein e USP. Além disso, é autora do livro "Orientação construtiva: fortalecendo conexões entre mães e Adolescentes".

luciano huckfestaAngélicapsicólogaProibição
Luciano Huck Luciano Huck  Angelica Angélica  

Leia também

ENTENDA

Vanessa Lopes revelou que quase perdeu a voz por conta do cigarro eletrônico - Foto: Globo/Paulo Belote

Médico alerta para vício relatado por Vanessa Lopes: 'Não podemos descartar o risco de câncer'

SII

Yasmin Brunet fala sobre desafios da síndrome do intestino irritável

ATENÇÃO!

Em 2024, Fabiana Justus foi diagnosticada com leucemia mielóide aguda. Hoje, ela está completamente recuperada e a doença em remissão - Foto: Reprodução/Instagram @fabianajustus

Médico alerta para câncer enfrentado por Fabiana Justus: 'Pode acontecer em qualquer idade'

Diagnóstico

Paolla Oliveira com seu pai; e o ator Bruce Willis - Foto: Reprodução / Instagram e Getty Images

Pai de Paolla Oliveira está com a mesma doença sem cura de Bruce Willis

COMO TRATAR E PREVENIR

Ana Cañas - Foto: Reprodução/Instagram

Médica alerta para diagnóstico grave da cantora Ana Cañas: 'Impacto direto'

CUIDADOS

Claudia Raia foi surpreendida por uma reação alérgica preocupante - Foto: Reprodução/Instagram

Médica explica diagnóstico de Claudia Raia e alerta para ação rápida: 'Inchaço súbito'

Últimas notícias

Um placa na festa de Luciano Huck e Angélica apontava que era proibido registrar o eventoPsicóloga sobre proibição de Angélica e Luciano Huck em festa na mansão: 'Uma forma de proteger'
NoneYasmin Brunet fala sobre desafios da síndrome do intestino irritável
Em 2024, Fabiana Justus foi diagnosticada com leucemia mielóide aguda. Hoje, ela está completamente recuperada e a doença em remissãoMédico alerta para câncer enfrentado por Fabiana Justus: 'Pode acontecer em qualquer idade'
Paolla Oliveira com seu pai; e o ator Bruce WillisPai de Paolla Oliveira está com a mesma doença sem cura de Bruce Willis
Xuxa MeneghelCabelo de Xuxa meses após transplante capilar surpreende; veja o antes e depois
NoneEntre ciência e acolhimento, Christian Lima luta contra a endometriose
Xuxa MeneghelXuxa e Zezé Di Camargo: Relembre famosos que já fizeram transplante capilar
Imagem de divulgação do k-drama 'Bon Appétit, Vossa Majestade’Veja as datas de estreia dos próximos episódios de 'Bon Appétit, Vossa Majestade' na Netflix
Evento do Prêmio Chico Vive aconteceu em São PauloGleice Damasceno e Txai Suruí participam de debate do Prêmio Chico Vive
Ana CañasMédica alerta para diagnóstico grave da cantora Ana Cañas: 'Impacto direto'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade