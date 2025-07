Psicóloga reage ao desabafo do filho da cantora Preta Gil: 'Muito sofrimento'

Francisco Gil, também conhecido como Fran, revelou como foram seus últimos momentos ao lado da mãe Preta Gil, que faleceu no último domingo, 20

No último domingo, 20, Preta Gil (1974-2025) faleceu aos 50 anos de idade. Ela lutou pelos últimos dois anos contra as complicações de um câncer no intestino , também chamado de câncer de cólon ou colorretal. Filho único da cantora, Francisco Gil comoveu ao falar pela primeira vez sobre a morte da mãe.

O neto de Gilberto Gil (83) falou que teve tempo de se despedir dela e que admira a coragem de sua mãe em lutar contra a doença. Além disso, ele destacou o amor que Preta Gil tinha pela vida e pelas pessoas queridas.

"Eu tava com muito medo… mas determinado a encarar tudo com você. E a gente encarou, mesmo com você tentando me poupar. Eu me despedi de você e tentei fazer com que você não percebesse… Claro que você percebeu. E claro que esperou que eu fizesse isso pra poder partir. Você sorriu, e eu nunca vou esquecer desse sorriso. Seu olhar tinha muito mistério… Mas entendi. A gente sempre se entende… Assim como nesse exato instante. No seu adeus tinha também um até logo. Presença absoluta que agora só muda de perspectiva", disse Francisco.

O que diz a especialista?

A psicóloga Lilian Vendrame, especialista em psicologia e neuropsicóloga com capacitação em tratamentos para transtornos depressivos e ansiosos pelo Hospital Albert Einstein e USP, explica ao falar de luto.

"Notar na fala dele: 'Eu estava com medo'. Então ele já ia acumulando esse medo de perder, lidando com esse diagnóstico de uma doença tão forte. Esse luto antecipatório, já vinha fazendo parte da vida deles [dos familiares]", afirma.

O que é o luto?

Segundo informações do Ministério da Saúde , o luto é um processo natural, caracterizado pelo sofrimento e pela saudade, normalmente desencadeado pela perda de algo ou alguém. Lilian Vendrame reforça que é importante lembrar que cada pessoa reage ao luto de uma maneira diferente.

"Choramos as perdas aos poucos, da rotina, da saúde, da vitalidade, né? Ele [Francisco Gil] coloca ali como que era difícil. Então, muito sofrimento já estava acontecendo ali. O importante nessa situação é acolher esse luto e entender que o luto traz sentimentos confusos, lembrar que você fez o que podia ter feito com os recursos que tinha. É importante entender que o luto é o peso que a gente sofre por ter amado alguém", finaliza a especialista.

