Médico explica interrupção na quimioterapia de Preta Gil após diagnóstico: 'Muita dor'

Preta Gil faleceu após luta contra o câncer; durante o tratamento, a cantora precisou interromper a quimioterapia por conta de um diagnóstico

No último domingo, 20, a cantora Preta Gil (1974-2025) faleceu aos 50 anos de idade. Ela lutou pelos últimos dois anos contra as complicações de um câncer no intestino , também chamado de câncer de cólon ou colorretal. No ano passado, no mês de novembro, a artista precisou interromper a quimioterapia após ser diagnosticada com cálculos renais , que causaram a obstrução de seu cateter.

"Fiz exames e descobri que estava com cálculos renais, o que ocasionou a obstrução do meu cateter. E hoje precisei passar por uma cirurgia para fazer a troca do meu Duplo J. A gente teve que interromper a quimioterapia, porque não daria para continuar, mas não vai dar nenhuma diferença no tratamento", disse Preta Gil em novembro de 2024.

O que diz o nefrologista?

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista o Dr. Henrique Carrascosi, médico nefrologista e coordenador do Instituto do Rim Carrascosi. Ele explica sobre o diagnóstico que afetou a cantora durante a batalha contra o câncer.

"O quadro descrito pela Preta Gil indica que ela estava com cálculos renais, as chamadas pedras nos rins, que migraram para o ureter (o canal que liga o rim à bexiga), causando uma obstrução. Isso compromete a passagem da urina e pode gerar muita dor, além de prejudicar a função renal. Para contornar essa obstrução, ela utilizava um cateter ureteral chamado Duplo J, que mantém a passagem aberta. A dor na pelve e na lateral do abdômen é típica desse tipo de complicação, e quando o cateter sofre obstrução por cálculo ou secreção, muitas vezes é necessário trocá-lo cirurgicamente para restabelecer o fluxo urinário", declara.

Qual a relação do diagnóstico com o tratamento da quimioterapia?

O Dr. Henrique Carrascosi menciona que, em situações especialmente quando há infecção associada ou risco de comprometimento renal, a equipe médica pode optar por suspender temporariamente a quimioterapia.

"Isso acontece porque o tratamento oncológico pode afetar a imunidade e os rins, tornando o organismo mais vulnerável. A prioridade nesses casos é estabilizar o quadro urológico e evitar que a função renal se deteriore, o que poderia, inclusive, impedir a continuidade segura do tratamento contra o câncer", finaliza ao avaliar casos como da cantora Preta Gil.

Leia também: Preta Gil teve choque séptico durante tratamento e médico explica: 'Emergência médica'

CONFIRA A PUBLICAÇÃO DE GILBERTO GIL, PAI DE PRETA GIL, QUE CONFIRMA O ÓBITO DA FILHA: