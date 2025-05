Psicóloga lista consequências após a separação de Virginia e Zé Felipe: 'Abala sim as crianças'

Virginia Fonseca anunciou o término do casamento com o cantor Zé Felipe; fruto deste relacionamento, eles são pais de três crianças

A influenciadora digital Virginia Fonseca (26) surpreendeu seus seguidores após o anúncio do fim do casamento com o cantor Zé Felipe (27). Pais de três filhos, Maria Alice (3), Maria Flor (2) e José Leonardo, de apenas oito meses, eles eram exemplo e inspiração de família para a juventude. Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Lilian Vendrame fala sobre o término do casal e quais os impactos que o rompimento pode gerar nos filhos.

Segundo a especialista em psicologia e neuropsicóloga com capacitação em tratamentos para transtornos depressivos e ansiosos pelo Hospital Albert Einstein e USP, os filhos podem sentir a separação do casal, por isso é tão importante um diálogo com cada um dos pequenos.

"Pode impactar sim a vida das crianças e é importante uma conversa e ficando atento à idade da criança. Não falar nada pode impactar muito mais a saúde mental deles. É importante uma conversa clara e adequada para a idade de cada um", declara.

Um recente estudo norte-americano, publicado neste mês pelo National Bureau of Economic Research (NBER) , mostrou quais as consequências a longo prazo que os filhos de pais separados podem apresentar. Para minimizar este quadro, segundo a psicóloga Lilian Vendrame, é importante conversar e esclarecer para as crianças que a separação é apenas entre o casal, mas que eles continuam sendo pais dos pequenos.

"Abala sim, as crianças sentem a separação e quanto menos elas entendem a situação, quanto menos existe uma conversa, mais culpadas elas podem se sentir". Abaixo, a psicóloga lista dicas para saúde mental dos filhos que os pais se separaram recentemente.

Qual a atitude que os pais devem tomar?

Conversar de forma aberta e clara, adequando a idade. Reforce o amor incondicional; ⁠Mantenha rotina de horários de atividades o máximo possível. A estabilidade contribui para regulação emocional; ⁠Discussões em frente das crianças precisam ser evitadas; ⁠Evite comentários negativos sobre o cônjuge, não leve problemas do casal para as crianças. Quando um dos cônjuges fala mal do outro coloca a criança em sofrimento e a necessidade de lealdade a um deles; ⁠Ficar atento a mudanças comportamentais das crianças e se necessário busque ajuda de um profissional.

Por que eles se separaram?

Segundo noticiado pelo portal Leo Dias, fontes próximas ao ex-casal comentaram que eles estavam se distanciando por conta da rotina muito agitada. Além de empresária, Virginia se divide com seu trabalho de apresentadora no SBT e outros compromissos.

