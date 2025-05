Médica lista cinco sintomas da doença de Virginia Fonseca: 'Não tem cura'

Virginia Fonseca anunciou o término do seu casamento com o cantor Zé Felipe; a influenciadora já revelou publicamente um diagnóstico

A influenciadora digital Virginia Fonseca (26) surpreendeu seus seguidores após o anúncio do fim do casamento com o cantor Zé Felipe (27). Para além da vida amorosa, a apresentadora do SBT já anunciou publicamente que convive com enxaqueca crônica .

No começo do ano de 2025, Virginia Fonseca compartilhou detalhes do seu tratamento contra o quadro. À época, a famosa confessou que apresentou crises por vários dias: "A enxaqueca é uma junção de coisas, e às vezes a gente acha que está com várias doenças, mas, na verdade, são os sintomas da enxaqueca", desabafou a inluenciadora.

O que diz a especialista?

Para saber mais sobre a doença, a CARAS Brasil entrevista a Dra. Giovana G. De Paula, que exerce a profissão de médica generalista na Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SP). A especialista detalha sobre a enxaqueca crônica.

"A enxaqueca crônica é uma condição neurológica caracterizada por dores de cabeça intensas que ocorrem em pelo menos 15 dias por mês, durante três meses consecutivos", afirma. A médica lista cinco sintomas mais comuns da enxaqueca.

Dor de cabeça intensa e pulsátil;

Náuseas e vômitos;

Sensibilidade à luz (fotofobia) e ao som (fonofobia);

Distúrbios do sono;

Irritabilidade, ansiedade e depressão;

"Essa condição pode afetar significativamente a qualidade de vida, interferindo nas atividades diárias, trabalho e relacionamentos, podendo predispor a quadros depressivos", esclarece a médica Giovana G. de Paula.

Não tem cura, mas tem tratamento

No início de 2018, a OMS (Organização Mundial de Saúde) incluiu a enxaqueca, doença neurológica, hereditária e crônica, no rol das enfermidades mais incapacitantes. Por conta deste dado, a Dra. Giovana explica o tratamento e reforça que, mesmo sem cura, dá para controlar o quadro garantir uma boa qualidade de vida ao paciente.

"A enxaqueca crônica não tem cura definitiva, mas pode ser controlada com tratamentos adequados. Iniciar o tratamento precocemente é fundamental para controlar os sintomas e prevenir a progressão da doença", avalia. A médica aponta quais as formas para tratar a enxaqueca crônica.

"As abordagens incluem: Medicamentos para alívio das crises: como analgésicos, anti-inflamatórios e triptanos. Tratamentos preventivos: como betabloqueadores, anticonvulsivantes, antidepressivos e anticorpos monoclonais (como o erenumabe). Terapias não medicamentosas: como acupuntura, técnicas de relaxamento e mudanças no estilo de vida. É essencial consultar um neurologista para definir o tratamento mais adequado para cada caso", finaliza a Dra. Giovana G. de Paula.

Leia mais em:Tarólogo que acertou fim de Virginia e Zé Felipe faz nova previsão: ‘Ainda não’

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA INFLUENCIADORA VIRGINIA FONSECA NAS REDES SOCIAIS: