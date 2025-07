Psicóloga explica por que sentimos o luto pela morte de Preta Gil

Psicóloga conta sobre o impacto do luto coletivo em mortes de famosos como a cantora Preta Gil: ‘A dor de um espelho que se quebra diante de nós'

A morte da cantora Preta Gil deixou os brasileiros com o sentimento de luto coletivo. A estrela foi um ícone para as mulheres ao longo de sua trajetória como personalidade pública. Agora que ela foi descansar aos 50 anos, os fãs sentem a dor do luto mesmo sem tê-la conhecido pessoalmente. Com isso, a psicóloga Anastásia Barbosa explicou o motivo para a morte dela deixar tanta gente emocionada e com saudades.

Ao ser questionada sobre o motivo para a morte de Preta ter tocado tanta gente, a especialista respondeu: " Porque Preta Gil não era só uma artista ela era símbolo. Símbolo de liberdade, coragem, feminilidade sem censura. Ao perdê-la, perdemos também um pouco da força que ela representava para tantas mulheres . O luto coletivo é isso: a dor de um espelho que se quebra diante de nós. [O luto coletivo] rompe o isolamento emocional. A dor compartilhada humaniza, aproxima, toca. E no caso da Preta, essa dor tem um nome, um rosto, uma história que nos lembra o quanto a vida precisa ser celebrada — mesmo nas perdas.".

Então, ela explicou sobre como a morte de um famoso deixa várias pessoas de luto. "Porque criamos vínculos emocionais e simbólicos com figuras públicas. Preta nos acompanhava há anos, em suas dores, lutas, transformações. Ela foi mulher, mãe, filha, cantora, sobrevivente. Nos identificamos com sua força e com sua vulnerabilidade e isso é profundamente humano ", declarou.

A psicóloga ainda comentou sobre o aprendizado que a morte de Preta Gil deixou para todos, já que ela morreu após lutar por dois anos contra um câncer agressivo. " [A morte dela nos revela] Que o tempo é urgente. Preta viveu até o fim com dignidade, presença, alegria e consciência. Ela nos mostra que não dá pra esperar “depois” pra se cuidar, pra ser quem se é, pra amar. A morte dela nos convoca a viver com mais verdade", afirmou.

Por fim, a especialista contou como podemos superar o sentimento de tristeza. " Não se trata de esquecer. Mas de transformar. O luto precisa de tempo, de espaço simbólico e de elaboração . Preta deixa um legado e o melhor que podemos fazer é viver com mais coragem, mais afeto, mais presença. Como ela fez", finalizou.

A morte de Preta Gil

Preta Gil morreu aos 50 anos neste domingo, 20, enquanto estava nos Estados Unidos para realizar um tratamento experimental contra o câncer. Ela foi diagnosticada em 2023 com um tumor colorretal e realizou cirurgias e tratamentos com quimioterapia contra a doença. Porém, ela teve metástases em 2024 e retomou o tratamento, mas seu caso se agravou e ela não tinha mais possibilidade de tratamento no Brasil. Em maio de 2025, a estrela viajou para os Estados Unidos para buscar novos tratamentos por lá, mas seu caso se agravou e ela veio à óbito.

A família da cantora Preta Gil falou pela primeira vez sobre a morte dela. Na noite deste domingo, 20, os representantes dos familiares fizeram um post no Instagram de Gilberto Gil e Flora Gil, pai e madrasta de Preta, para confirmar a morte de forma oficial.

Além disso, os familiares informaram que estão realizando os procedimentos necessários para que o corpo de Preta Gil volte ao Brasil para as despedidas finais. Porém, as datas de velório e sepultamento ainda não foram definidas.

"É com tristeza que informamos o falecimento de Preta Maria Gadelha Gil Moreira, em Nova Iorque, onde estamos neste momento cuidando dos procedimentos para sua repatriação ao Brasil. Pedimos a compreensão de tantos queridos amigos, fãs e profissionais de imprensa enquanto atravessamos esse momento difícil em família. Assim que possível, divulgaremos informações sobre as despedidas”, informaram.

