Psicóloga alerta para o diagnóstico de Luana Piovani: 'Angústia muito constante'

A atriz Luana Piovani desabafou ao falar de um diagnóstico. O Brasil é o país com mais pessoas afetadas por esta crise; confira

Luana Piovani (48) voltou à Globo no último domingo, 29. A atriz foi a convidada do quadro 'Pode Perguntar', do 'Fantástico', e durante a atração, ela relembrou momentos marcantes de sua carreira, desafios e revelou conviver com o diagnóstico de ansiedade . Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Lilian Vendrame fala sobre o assunto.

Durante entrevista ao Fantástico, Luana Piovani contou que recebeu diagnóstico de ansiedade e o reconhecimento da condição foi importante para buscar tratamento e criar rotinas de bem-estar: “Sou feliz por ter um diagnóstico. Eu trato com terapia, yoga e, quando entro em crise, eu tenho que tomar medicamento”, revelou.

O que diz a especialista?

A psicóloga Lilian Vendrame, especialista em psicologia e neuropsicóloga com capacitação em tratamentos para transtornos depressivos e ansiosos pelo Hospital Albert Einstein e USP, explica que a ansiedade é um sentimento comum, porém o transtorno se apresenta como uma condição psicológica caracterizada por medo e preocupação excessivos e persistentes.

"O transtorno de ansiedade, ele transtorna a nossa vida. E dentro do eixo existem tem vários tipos. A Luana Piovani não especificou qual é a ansiedade dela", reforça Lilian Vendrame. Abaixo, a psicóloga chama atenção para os sintomas.

"É importante a gente olhar para quando sente falta de ar, dor de cabeça, dor de estômago, coração batendo mais forte, disparado, uma angústia muito constante. Então, esses são alguns dos sintomas de uma ansiedade ou de um transtorno de ansiedade. É importante, se sentir algum desses sintomas, buscar um especialista para conseguir entender melhor o que está acontecendo", declara.

Dados que chamam a atenção

A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou, no ano de 2019, que o Brasil é o país com a maior prevalência de transtornos de ansiedade em nível global. Segundo levantamento do site G1, aproximadamente 9,3% dos brasileiros sofrem de ansiedade patológica. Em seguida, aparece o Paraguai (7,6%), Noruega (7,4%), Nova Zelândia (7,3%) e Austrália (7%). Por isso, a psicóloga alerta.

"O que pode estar envolvido neste aumento? Hoje, a gente tem um estilo de vida muito exaustivo, não tem muito tempo para uma pausa. Isso acaba desgastando o nosso sistema nervoso, o que pode gerar um transtorno de ansiedade. A gente também tem uma pressão estética social e digital provocada pelas redes sociais", reflete.

Existe tratamento?

A psicóloga avalia que existem diversas formas para tratar crises de ansiedade e manter a qualidade de vida desses pacientes, onde a terapia é muito importante. Por isso, é necessário o acompanhamento com um especialista.

"Em algum momento talvez a gente precise realmente da ajuda medicamentosa por conta do sistema nervoso central. É importante consultar um especialista para adequar o tratamento. Quando você começa a aprender sobre a sua ansiedade, você tem mais condições de gerenciar essas emoções e ter mais qualidade de vida. É importante falar também que o exercício físico contribui para que a gente possa lidar melhor [com a ansiedade], como também uma alimentação saudável", finaliza a especialista.

