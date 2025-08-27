CARAS Brasil
Bem-estar e Saúde / É SEGURO?

Psicanalista expõe verdade por trás da perda de peso rápida de Gracyanne Barbosa: 'É muito sério'

Em entrevista à CARAS Brasil, especialista analisa mudança física de Gracyanne Barbosa em tempo recorde

Paulo Henrique Lima
por Paulo Henrique Lima
[email protected]

Publicado em 27/08/2025, às 18h34

Gracyanne Barbosa mudou rotina por conta da Dança dos Famosos - Foto: Reprodução/Instagram
Gracyanne Barbosa (41) está a todo vapor em sua preparação para a Dança dos Famosos. A musa fitness revelou que já perdeu 4kg e decidiu elevar sua meta de emagrecimento para garantir uma performance impecável no palco.

Mas surge uma dúvida comum: é possível emagrecer tão rápido de forma duradoura? CARAS Brasil entrevista a psicanalista especialista em Neuroemagrecimento para entender o impacto dessa rápida mudança no físico da ex-BBB. 

“Emagrecimento rápido pode funcionar, mas nem sempre se sustenta”, alerta. A psicanalista explica que perder peso rapidamente é viável em alguns contextos, especialmente com treinos intensos e rotina regrada, como a de Gracyanne. Mas o grande desafio é manter esse resultado a longo prazo.

“Quando há muita disciplina, o corpo responde. Mas se a perda de peso está ligada apenas a uma meta de curto prazo, como um espetáculo ou um evento, o risco é que os quilos retornem depois. O que realmente sustenta o emagrecimento é o equilíbrio emocional e a mudança de hábitos internos”, afirma.

Bruna destaca que a pressa pode levar a armadilhas: “Metas rígidas demais podem aumentar a ansiedade, e é justamente essa ansiedade que faz a pessoa buscar comida como refúgio. É o que chamamos de fome emocional. Por isso, não adianta só cortar calorias, é preciso aprender a ouvir o corpo e diferenciar o que é fome física do que é fome de afeto, estresse ou cansaço.”

Para que o emagrecimento seja duradouro, a especialista afirma que é preciso provocar uma harmonia entre a mente e o corpo. “O resultado mais bonito acontece quando corpo e mente trabalham juntos. Não é só perder peso para o palco, mas encontrar um estilo de vida que traga prazer, autoestima e bem-estar todos os dias. Essa é a verdadeira transformação", diz. 

E, no caso da musa fitness, a especialista reforça que há um diferencial importante: “Ela sempre levou muito a sério sua rotina corporal. Então, para alguém como ela, estabelecer metas e ter disciplina não significa que seja fácil, mas há uma familiaridade maior. Isso aumenta bastante a chance de manter os resultados depois. O segredo, para qualquer pessoa, é justamente criar essa relação saudável e constante com a comida e com o próprio corpo", finaliza. 

