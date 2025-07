Príncipe William curte viagem especial só com a filha, princesa Charlotte

Príncipe William leva a filha, princesa Charlotte, para prestigiar a final da UEFA Women’s Euro 2025 na Suíça

O príncipe William planejou um passeio só com sua filha, a princesa Charlotte, neste domingo, 27. Ele levou a herdeira para prestigiar o jogo do time da Inglaterra na final da UEFA Women’s Euro 2025 na Suíça. Este foi o primeiro jogo de futebol no exterior da princesinha.

A presença de Charlotte foi uma surpresa para todos e uma demonstração de apoio da realeza britânica para o time feminino de futebol. Inclusive, ela puxou do pai a paixão pelo futebol.

O time da Inglaterra jogou contra a Espanha e venceu a partida.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

Personalidade da princesa Charlotte

As semelhanças da princesa Charlotte com a rainha Elizabeth II (1926 - 2022) são mais do que físicas, isso é o que afirma o biógrafo da realeza Phil Dampier. A filha de nove anos da Kate Middleton e príncipe William também herdou um talento "brilhante" de sua bisavó.

Segundo o especialista, a filha do meio tem a habilidade de imitar famosos, assim como Elizabeth. "Me disseram que Charlotte herdou da rainha uma habilidade brilhante de imitar figuras conhecidas. Isso deverá ser útil no Natal, quando os integrantes da Família Real se reúnem em Sandringham para brincar de adivinhação", Dampier declarou à revista Hello.

Elizabeth era capaz de emular os trejeitos de uma gama variada de celebridades — incluindo até nomes da política internacional. O jornalista continuou dizendo: "A Rainha Elizabeth costumava fazer a família dela morrer de rir com as imitações de políticos, de presidentes dos Estados Unidos até o antigo líder russo Boris Yeltsin".

De acordo com Gyles Brandreth, outro biógrafo da monarquia britânica, ela "conseguia reproduzir sotaques de todas as regiões do país". Na adolescência, ao lado de sua irmã mais nova, a Princesa Margaret (1930 - 2002), Elizabeth participava de peças humorísticas que faziam parte da tradição inglesa no Natal.

Dampier defendeu que Charlotte carrega ainda a "maturidade" que era uma marca de sua bisavó desde a infância. Essas não são as únicas semelhanças que a filha do príncipe e da princesa de Gales herdou de suas antepassadas - a pequena também tem a dança, uma das paixões da sua avó Diana, como um de seus hobbies.

Leia também: Príncipe Harry teme futuro com William no trono: entenda o motivo