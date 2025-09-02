Princesa Charlotte quebra tradição e pediatra alerta: 'É diferente dos adultos'

Em conversa com a CARAS Brasil, pediatra alerta sobre riscos de atitude da princesa Charlotte e explica cuidados necessários
Durante a final de Wimbledon, a princesa Charlotte (10) chamou atenção ao surgir com as unhas pintadas em um vibrante tom de rosa. A escolha quebrou uma tradição da família real britânica, que costuma manter um visual mais discreto para as crianças.
Mas surge a dúvida: é saudável para a filha do príncipe William e da princesa Kate Middleton usar esmaltes nessa idade? Para entender os riscos, a CARAS Brasil ouviu o pediatra Miguel Liberato, que fez importantes alertas sobre o uso de cosméticos na infância.
Questionado sobre os possíveis riscos de meninas usarem esmaltes com frequência, o médico foi direto:
"A pele das crianças é diferente da dos adultos. É mais fina, mais permeável e ainda está em desenvolvimento. Isso significa que ela pode absorver mais facilmente as substâncias presentes nos produtos aplicados", explica.
Segundo ele, a atenção deve ser redobrada: "O uso de cosméticos em crianças – como perfumes, cremes, loções e maquiagens – exige muita atenção. Alguns ingredientes presentes nesses produtos podem causar alergias e distúrbios hormonais como a puberdade precoce."
O pediatra reforça que a recomendação é evitar esmaltes de adultos em crianças: "Devemos evitar ao máximo o uso dos esmaltes e cosméticos de adultos em crianças, e os esmaltes infantis só devem ser utilizados a partir dos cinco anos", alerta.
Ele ainda destaca a diferença entre as fórmulas: "Diferentemente dos esmaltes convencionais, os esmaltes infantis não contêm solventes químicos. Por isso, têm cheiro diferente e podem ser removidos com água e sabão, tendo como exclusiva função colorir as unhas."
Sobre famílias que permitem o uso desde cedo, o pediatra ressalta que há componentes químicos preocupantes.
"Sim, há alguns componentes químicos que podem levar à irritação, alergias e até alterações hormonais, como puberdade precoce e até problemas na tireoide."
Para os pais que têm dúvidas sobre quando liberar a prática, o médico cita a recomendação oficial: "No Brasil, a indicação da Anvisa é que esses produtos sejam utilizados apenas após os 12 anos. Em casos de crianças menores, devemos sempre optar por produtos infantis que obedeçam às exigências de segurança."
Dr. Miguel Liberato é endocrinologista pediátrico formado em Pediatria (CRM 170830) na Universidade Federal do Espírito Santo, com especialização pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e título pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Professor do curso de Medicina da Faculdade das Américas e da pós-graduação em Endocrinologia Pediátrica no Instituto Superior de Medicina (ISMD).
Princesa Charlotte quebra tradição e pediatra alerta: 'É diferente dos adultos'
