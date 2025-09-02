CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Bem-estar e Saúde
  2. Princesa Charlotte quebra tradição e pediatra alerta: 'É diferente dos adultos'
Bem-estar e Saúde / Entenda!

Princesa Charlotte quebra tradição e pediatra alerta: 'É diferente dos adultos'

Em conversa com a CARAS Brasil, pediatra alerta sobre riscos de atitude da princesa Charlotte e explica cuidados necessários

Dr. Miguel Liberato
por Dr. Miguel Liberato

Publicado em 02/09/2025, às 21h40

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Princesa Charlotte - Reprodução/Getty Images
Princesa Charlotte - Reprodução/Getty Images

Durante a final de Wimbledon, a princesa Charlotte (10) chamou atenção ao surgir com as unhas pintadas em um vibrante tom de rosa. A escolha quebrou uma tradição da família real britânica, que costuma manter um visual mais discreto para as crianças.

Mas surge a dúvida: é saudável para a filha do príncipe William e da princesa Kate Middleton usar esmaltes nessa idade? Para entender os riscos, a CARAS Brasil ouviu o pediatra Miguel Liberato, que fez importantes alertas sobre o uso de cosméticos na infância.

A pele infantil absorve mais substâncias

Questionado sobre os possíveis riscos de meninas usarem esmaltes com frequência, o médico foi direto:

"A pele das crianças é diferente da dos adultos. É mais fina, mais permeável e ainda está em desenvolvimento. Isso significa que ela pode absorver mais facilmente as substâncias presentes nos produtos aplicados", explica.

Segundo ele, a atenção deve ser redobrada: "O uso de cosméticos em crianças – como perfumes, cremes, loções e maquiagens – exige muita atenção. Alguns ingredientes presentes nesses produtos podem causar alergias e distúrbios hormonais como a puberdade precoce."

Esmaltes infantis são diferentes dos convencionais

O pediatra reforça que a recomendação é evitar esmaltes de adultos em crianças: "Devemos evitar ao máximo o uso dos esmaltes e cosméticos de adultos em crianças, e os esmaltes infantis só devem ser utilizados a partir dos cinco anos", alerta.

Leia também: Astróloga aponta ligação de princesa Charlotte com Diana e Kate Middleton: 'Ela veio para...'

Ele ainda destaca a diferença entre as fórmulas: "Diferentemente dos esmaltes convencionais, os esmaltes infantis não contêm solventes químicos. Por isso, têm cheiro diferente e podem ser removidos com água e sabão, tendo como exclusiva função colorir as unhas."

Riscos a longo prazo

Sobre famílias que permitem o uso desde cedo, o pediatra ressalta que há componentes químicos preocupantes.

"Sim, há alguns componentes químicos que podem levar à irritação, alergias e até alterações hormonais, como puberdade precoce e até problemas na tireoide."

Idade ideal para usar esmaltes

Para os pais que têm dúvidas sobre quando liberar a prática, o médico cita a recomendação oficial: "No Brasil, a indicação da Anvisa é que esses produtos sejam utilizados apenas após os 12 anos. Em casos de crianças menores, devemos sempre optar por produtos infantis que obedeçam às exigências de segurança."

Charlotte
Charlotte
Charlotte
Charlotte

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS:

Dr. Miguel Liberato

Dr. Miguel Liberato é endocrinologista pediátrico formado em Pediatria (CRM 170830) na Universidade Federal do Espírito Santo, com especialização pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e título pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Professor do curso de Medicina da Faculdade das Américas e da pós-graduação em Endocrinologia Pediátrica no Instituto Superior de Medicina (ISMD).

kate middletonprincesaWILLIAMpríncipe WilliamcriançaesmaltesPrincesa CharlotteCharlotteprincesa Kate Middleton
Kate Middleton Kate Middleton  Príncipe William Príncipe William   

Leia também

SAIBA OPÇÕES DE TRATAMENTO

Rafael Brito demonstrava amor pelo MasterChef - Foto: Reprodução/Instagram

Médico alerta sobre doença que tirou a vida do integrante do MasterChef, final acontece hoje

Entenda!

Influenciadora Kendra Hilty usou IA para terapia - Reprodução/Tiktok

É possível fazer terapia com IA? Psiquiatra alerta: 'Pode ter custo emocional altíssimo'

ENTENDA

Viih Tube revelou que a filha não quer usar roupas que não sejam fantasias - Foto: Reprodução/Instagram @viihtube

Médica chama a atenção para dilema de Viih Tube com a filha: 'Muito comum'

Cuidados

Ivete Sangalo chama a atenção com marmita - Foto: Reprodução / Instagram

Ivete Sangalo chama a atenção ao revelar como é a sua marmita

ENTENDA

Tiago Abravanel revelou que o respeito vem em primeiro lugar - Foto: Eduardo Martins / AgNews

Tiago Abravanel explica relacionamento aberto e psicóloga avalia: 'Isso é central'

Recuperação

Duda Guerra - Foto: Reprodução/Instagram

Ex-nora de Angélica, Duda Guerra vai parar no hospital e revela o que aconteceu: 'Muita dor'

Últimas notícias

Princesa CharlottePrincesa Charlotte quebra tradição e pediatra alerta: 'É diferente dos adultos'
Wanessa Camargo e Luan PereiraWanessa reaparece com Luan Pereira após confusão com Dado Dolabella
César TralliSaiba qual será o novo salário de César Tralli no Jornal Nacional
Clara BuarqueClara Buarque relembra medo da exposição na infância
Príncipe William e Kate MiddletonO jantar de reconciliação do Príncipe William e Kate Middleton; Entenda
Kayky Brito e Bruno De LucaKayky Brito evita falar sobre Bruno de Luca e celebra recuperação
William BonnerSalário de William Bonner deve diminuir após mudança radical. Saiba o motivo
Gil do Vigor vai comandar o Mais Você nas férias de Ana Maria BragaGil do Vigor no Mais Você: astróloga revela perigos e desafios ocultos da sua carreira
Julianne TrevisolTarólogo analisa Julianne Trevisol no MasterChef Celebridades e faz alerta: 'Maldosos'
Rafael Brito demonstrava amor pelo MasterChefMédico alerta sobre doença que tirou a vida do integrante do MasterChef, final acontece hoje
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade