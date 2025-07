Preta Gil já desabafou como descobriu o câncer e médico aponta: 'O caso foi emblemático'

Em entrevista à CARAS Brasil, o oncologista Jorge Abissamra explica o câncer da cantora Preta Gil. A artista faleceu no último domingo, 20

A cantora Preta Gil (1974-2025) faleceu aos 50 anos de idade, após complicações de um câncer no intestino , também chamado de câncer de cólon ou colorretal. No ano de 2023, a filha de Gilberto Gil (83) revelou como descobriu este quadro.

"Fui ao banheiro normalmente e, quando fui andar até o banheiro, senti escorrer uma coisa nas minhas pernas. Quando olhei, era sangue. Mas não era pouco sangue, era muito sangue. Comecei a me sentir mal, fiquei tonta, tive um desmaio, me levaram às pressas para o hospital. Os médicos já pediram exames, tomografia, ressonância e, na primeira tomografia, já apareceu o tumor", disse Preta Gil em entrevista ao Mais Você, com Ana Maria Braga (76).

Caso emblemático

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista o Dr. Jorge Abissamra, médico oncologista e especialista em Oncologia Clínica pelo Instituto de Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho. Ele explica sobre os sintomas descritos pela cantora.

"O sangramento retal volumoso, fora do padrão de uma menstruação ou hemorroidas, é um sinal de alerta importante. A tontura, o desmaio e a queda da pressão arterial podem ser consequência da perda de sangue", declara.

Dados que chamam a atenção

Segundo dados do INCA (Instituto Nacional de Câncer), sem considerar os tumores de pele não melanoma, o câncer de cólon e reto ocupam a terceira posição entre os tipos de câncer mais frequentes no Brasil. Por isso, o Dr. Jorge afirma.

"Sangramentos volumosos, sensação de desmaio ou alterações súbitas no estado geral do paciente são motivos para procurar imediatamente um serviço de urgência. Esses sinais indicam que algo grave pode estar acontecendo, seja um tumor, uma úlcera, uma lesão vascular ou outra causa relevante. O caso da Preta Gil foi emblemático nesse sentido: ela ouviu seu corpo e não ignorou esses sinais", finaliza ao avaliar casos como da cantora Preta Gil.

