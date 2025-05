Poliana Rocha atualiza estado de saúde após cirurgia delicada: 'Repouso'

Esposa do cantor Leonardo, a empresária Poliana Rocha contou nas redes sociais, nesta terça-feira, 7, que passou por uma cirurgia dentária

Esposa do cantor Leonardo, a empresária Poliana Rocha contou nas redes sociais, nesta terça-feira, 7, que passou por uma cirurgia dentária após adiar o procedimento por causa do uso de um medicamento anticoagulante. Após a intervenção, ela atualizou os seguidores sobre seu estado de saúde.

"Cirurgia completa com sucesso! Gratidão. Boquinha torta, mas ressalto minha gratidão por ele", disse ela ao compartilhar registros com os dentistas que realizaram o procedimento. Já em casa, ela deu mais detalhes do procedimento.

"Passei por uma cirurgia no dente, uma cirurgia delicada, mas graças a Deus fui atendida por profissionais de excelência. Vou precisar fazer um repouso nessa semana pra eu ter resultados satisfatórios. Não posso atividade física”, contou.

"Eu já estou protelando essa cirurgia tem muito tempo, procrastinando, e não vale a pena. Eu acho que, quando a gente tem um probleminha no dente, tem que fazer logo, porque pode trazer outras complicações na saúde. Então, graças a Deus, mais um desafio vencido. Fiz, correu tudo bem e agora, só repouso."

Poliana Rocha faz cirurgia no dente - Foto: Reprodução/Instagram

Por que Poliana Rocha precisou adiar a cirurgia no dente?

Recentemente, Poliana Rocha contou que foi ao consultório para realizar o procedimento, mas optaram por remarcar. “Cheguei aqui no consultório pra fazer a cirurgia do dente, porém vamos marcar pra outra data porque a Poliana toma anticoagulante…é melhor a prevenir. Deus quer assim, não vamos contestar”, explicou a esposa do cantor sertanejo.

Em outro vídeo, Poliana ainda disse que havia se preparado para a cirurgia e que uma região do rosto está um pouco inchada. “Não sabia a respeito de anticoagulante que tomo há um tempo porque tenho problemas nas carótidas…e vou parar pra fazer essa cirurgia o mais breve”.

Leia também: Poliana Rocha conta curiosidade de relação de Zé Felipe e Leonardo