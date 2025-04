Poliana Rocha conta curiosidade de relação de Zé Felipe e Leonardo

Ao ser questionada sobre o filho ser carinhoso com ela, Poliana Rocha conta curiosidade do relacionamento de Zé Felipe e Leonardo

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, contou uma curiosidade da relação do marido com o filho, Zé Felipe. Em sua rede social, a loira abriu uma caixinha de perguntas nesta quarta-feira, 23, e foi questionada sobre o herdeiro ser carinhoso com eles.

A empresária então contou que o jovem sempre teve muito afeto pelos pais, mas, a sogra de Virginia Fonseca revelou um detalhe sobre isso. A influenciadora digital disse que nos últimos tempos o cantor está mais próximo do pai.

"Sempre foi muito carinhoso, mas hoje sinto ele mais carinhoso com o pai...", escreveu a famosa ao compartilhar a curiosidade de sua família.

Ainda em seus stories, Poliana Rocha mostrou que era morena. A esposa de Leonardo resgatou uma foto de quando era jovem e estava com os cabelos escuros.

Poliana Rocha explica por que não reforma a Fazenda Talismã

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, contou o motivo de não fazer grandes mudanças e reformas na Fazenda Talismã. Ao abrir uma caixinha de perguntas em sua rede social, a loira recebeu um questionamento sobre a propriedade e ela esclareceu.

A mãe de Zé Felipe então explicou o motivo deles não reformarem a propriedade, que tem um estilo mais simples e rústico. A sogra de Virginia Fonseca comentou que é exatamente a forma que o local é que os cativa.

"A simplicidade de lá nos encanta! Sentimos bem, desta forma!", contou a empresária sobre gostarem do lugar do jeito que ele, sem muito luxo ou decoração rebuscada.

Ainda recentemente, Poliana Rocha falou sobre a casa onde mora com Leonardo em Goiânia e o motivo de não se mudarem. A influenciadora revelou que existe uma história envolvendo Leandro, o irmão falecido do sertanejo, e que, por isso, a mansão tem um valor também emocional.