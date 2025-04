Esposa de Leonardo, Poliana Rocha, revela motivo de não poder extrair dente

A empresária Poliana Rocha disse, nesta terça-feira, 29, que precisou remarcar a data da cirurgia: "é melhor prevenir"

Nesta terça-feira, 29, a empresária Poliana Rocha contou, nos stories de seu perfil no Instagram, que precisou adiar a extração de um dente. Isso porque ela faz o uso de anticoagulante.

“Cheguei aqui no consultório pra fazer a cirurgia do dente, porém vamos marcar pra outra data porque a Poliana toma anticoagulante…é melhor a prevenir. Deus quer assim, não vamos contestar”, explicou a esposa do cantor sertanejo Leonardo ao lado do dentista responsável.

Em outro vídeo, Poliana ainda disse que havia se preparado para a cirurgia e que uma região do rosto está um pouco inchada.

“Não sabia a respeito de anticoagulante que tomo há um tempo porque tenho problemas nas carótidas…e vou parar pra fazer essa cirurgia o mais breve”.

Poliana Rocha faz tratamento para aliviar os sintomas da menopausa

Recentemente, Poliana Rocha dividiu com os seguidores que iniciou tratamentos hormonais para aliviar os sintomas da menopausa e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida.

"Eu faço reposição hormonal já tem um tempo, porque eu entrei na menopausa. Sempre devemos consultar um médico, sempre fazer uns bons exames... Os sintomas são menores", disse em entrevista ao site Quem.

Além disso, ela completou sobre a decisão de revelar publicamente que já está na menopausa. "Gosto de me posicionar, porque eu acho que o que está fazendo bem para mim, pode fazer bem para o outro. Mas com muita cautela, porque tem que ter um acompanhamento médico", afirmou.

Quem é Poliana Rocha?

Nascida em Goiânia, Poliana Rocha é uma jornalista brasileira e conhecida por ser esposa de Leonardo. Ela se formou em jornalismo, mas começou a surgir na mídia quando se tornou influencer - sob influência do filho, o cantor Zé Felipe, e da nora, a influenciadora Virgínia Fonseca.

Atualmente, ela tem mais de nove milhões de seguidores em seu perfil no Instagram, em que compartilha sua vida pessoal e estilo de vida. Ela conheceu Leonardo em 1990 durante uma festa de casamento e oficializaram a união cinco anos depois. Em 1998, o casal teve o primeiro filho, José Felipe, que mais tarde se tornou o cantor Zé Felipe.

