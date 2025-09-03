Pai de Sabrina Sato faz retirada do pâncreas e médica explica: 'Controle e qualidade de vida'

Em conversa com a CARAS Brasil, a médica Patrícia Almeida analisa situação do pai de Sabrina Sato e como a retirada do pâncreas interfere na saúde

O pai de Sabrina Sato (44), Omar Rahal (76) passou por uma segunda cirurgia em pouco mais de uma semana, após já ter enfrentado a retirada completa do pâncreas. A apresentadora compartilhou uma foto no hospital ao lado do pai, dizendo que "ele está enfrentando a maior luta de sua vida”, mas não deu detalhes de sua doença.

O que dizem os médicos sobre a retirada total do pâncreas?

Em entrevista à CARAS Brasil, Patrícia Almeida, gastroenterologista e hepatologista pela Sociedade Brasileira de Hepatologia, explicou em quais situações a pancreatectomia total pode ser indicada para um paciente.

“A pancreatectomia total, que é a retirada completa do pâncreas, pode ser indicada em diferentes situações: câncer de pâncreas, pancreatite crônica grave e sem controle com outros tratamentos, alterações genéticas que aumentam o risco de câncer, lesões múltiplas como algumas formas de IPMN (neoplasias císticas) e tumores que envolvem o órgão como um todo", explica.

A especialista destacou ainda que a cirurgia pode representar a melhor saída para preservar a vida do paciente: “Nesses cenários, retirar o pâncreas pode ser a melhor estratégia para oferecer controle da doença e qualidade de vida.”

É possível viver sem o pâncreas?

Segundo a médica, apesar dos desafios, é possível ter qualidade de vida após a retirada do órgão: “Sim. O corpo deixa de produzir insulina e enzimas digestivas, mas hoje temos formas seguras de repor essas funções. A insulina é aplicada como no tratamento do diabetes tipo 1, e as enzimas são repostas em cápsulas junto às refeições.”

O acompanhamento especializado é essencial para a recuperação:“Com acompanhamento médico e nutricional, a pessoa consegue viver bem, retomando atividades diárias e mantendo qualidade de vida”, conclui a médica.

Sabrina Sato fala sobre a saúde do pai após segunda cirurgia

Pai de Sabrina Sato, Omar Rahal passou por uma nova cirurgia neste final de semana e está em fase de recuperação no hospital. Neste domingo, 31 de agosto, a filha famosa dele atualizou o quadro de saúde do pai para os fãs na internet.

Em uma foto ao lado da mãe e da irmã, ela contou que a família está se revezando para cuidar do pai no hospital. Inclusive, ela contou que a recuperação dele está indo bem: “Revezamento de turno. Agora é a minha vez de ir para casa cuidar da minha filha e dos nossos dogs, enquanto a Karina, minha irmã, fica aqui cuidando do nosso pai, que está ótimo e forte. Minha mãe, Kika, também se reveza com a gente… E claro, o Karin, que é o ‘filho preferido para cuidados’ dele (risos). Obrigada a todos vocês pelo carinho, pelas orações e obrigada à minha família, sem vocês eu não seria nada”, afirmou.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: