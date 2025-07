O que Bella Campos teve? Psicóloga alerta: 'Pode afetar pessoas de qualquer idade'

Interprete da personagem Maria de Fátima, em Vale Tudo, Bella Campos desabafou nas redes sociais sobre um episódio envolvendo sua saúde mental

[ALERTA DE GATILHO]: Este texto aborda tópicos sensíveis como depressão. Caso sinta necessidade, o Centro de Valorização da Vida (CVV) promove apoio emocional com atendimentos gratuitos a qualquer pessoa pelo telefone 188]

No começo do ano passado, Bella Campos (27) abriu o jogo e fez um desabafo sincero em suas redes sociais ao falar de sua saúde mental. À época, a atriz revelou ter enfrentado um quadro de depressão . Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Lilian Vendrame fala sobre o assunto.

Interprete da personagem Maria de Fátima, em Vale Tudo, Bella Campos falou nas redes sociais sobre o episódio: "Poucas pessoas sabem, mas eu tive um quadro de depressão do começo ao meio do ano passado, poucas pessoas estiveram do meu lado nesse momento, eu não tinha ninguém da minha família nem tantos amigos por perto", disse a atriz em 2024.

O que é um quadro de depressão?

A psicóloga Lilian Vendrame, especialista em psicologia e neuropsicóloga com capacitação em tratamentos para transtornos depressivos e ansiosos pelo Hospital Albert Einstein e USP, aponta que um quadro de depressão é um período onde um paciente apresenta sintomas compatíveis com transtorno depressivo.

"Nem sempre quando se fala quadro de depressão é um diagnóstico formal, mas pode ser pode indicar que a pessoa viveu um período de sofrimento emocional significativo. O que isso poderia incluir? Tristeza persistente, perda de interesse nas coisas, cansaço constante, alterações no sono, apetite, pensamentos negativos", declara.

Exige atenção!

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que mais de 300 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de depressão. No Brasil, dados do Ministério da Saúde indicam que cerca de 5,8% da população brasileira tem depressão, o que corresponde a aproximadamente 11,7 milhões de pessoas. Lilian Vendrame avalia.

"Pode afetar pessoas de qualquer idade e depois da pandemia, pelos seus impactos socioeconômicos e a gravação de situações, os jovens, em especial, começaram a viver muito mais episódios de depressão e ansiedade", alerta.

Sintomas e tratamento

Liliane Vendrame chama atenção para os principais sintomas da depressão, mas reforça que cada caso é individual e exige acompanhamento com um especialista. É muito importante não se autodiagnosticar e nem se autotratar! Os sinais são:

Tristeza constante;

Sensação de vazio emocional;

Perda de interesse em atividades antes prazerosas,

Dificuldade de concentração;

Alterações do apetite;

Sono;

Baixa autoestima;

Sentimentos de culpa;

Pensamentos suicídas;

Quando um paciente apresenta alguns destes sintomas, é necessário procurar ajuda com um psicólogo para acompanhar o caso."É também importante pensar que precisa de mudanças no estilo de vida. Praticar atividade física, regularizar o sono, ter alimentação equilibrada e buscar também apoio social", finaliza a psicóloga Lilian Vendrame.

