Taís Araujo abre o jogo sobre ‘briga’ de Bella Campos e Cauã Reymond: ‘Existiu'

Taís Araujo surpreende ao falar abertamente sobre desentendimento entre Bella Campos e Cauã Reymond nos bastidores da novela Vale Tudo

A atriz Taís Araujo surpreendeu ao comentar sobre o desentendimento entre a atriz Bella Campos e o ator Cauã Reymond nos bastidores da novela Vale Tudo, da Globo. A briga dos dois artista deu o que falar na internet há algumas semanas, já que surgiram rumores de que eles tiveram troca de farpas e até a direção da emissora precisou intervir. Agora, a veterana confirma o distanciamento entre os artistas no início das gravações.

“Isso existiu no início da novela. Quando veio à tona, já era história velha. O negócio é que ela destampou outras histórias, foi pipocando um monte de coisa. Mas aí já não é mais questão da Bella. É uma sacanagem isso virar o foco quando estamos todos fazendo uma novela tão legal. Os dois estão lá, trabalhando todos os dias. E é isso que todo mundo tem de fazer” , afirmou em entrevista na revista Ela, do Jornal O Globo.

Além disso, Taís Araujo contou que apoiou Bella Campos quando a artista foi alvo de críticas por sua atuação. “Sobre as críticas, falo para Bella não desviar a atenção e tirar as redes do celular. Lembro que apenas ela e Gloria Pires tiveram a oportunidade de interpretar a melhor personagem da teledramaturgia brasileira”, comentou.

Inclusive, a artista destacou que contruiu uma boa relação com Bella Campos nos bastidores das gravações de Vale Tudo. "Precisávamos estabelecer uma troca de confiança para as personagens acontecerem. Corri muito atrás dela. Bella é uma menina que teve uma vida muito sofrida (devido a dificuldades financeiras enfrentadas na infância e na adolescência), e é reservada. Foi difícil ali, ela se abriu aos poucos. Construímos uma cumplicidade maravilhosa. Outro dia, estava exausta e foi ela quem me acolheu. Uma se apoia na outra. É uma relação muito bonita", declarou.

O closet de Taís Araujo

Há pouco tempo, Taís Araújo encantou os seguidores ao abrir as portas de um cantinho pouco visto de seu lar luxuoso com Lázaro Ramos. Nas redes sociais, a estrela de Vale Tudo posou diretamente de seu closet, um espaço impecavelmente organizado onde guarda roupas, sapatos e bolsas — com destaque para as peças de grife que compõem sua coleção fashion.

Taís Araujo mostra interior de closet luxuoso. Foto: Reprodução/Instagram

Leia também:Taís Araujo celebra 30 anos de carreira e destaca papel em 'Vale Tudo': "Tributo vivo"