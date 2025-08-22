CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Atualidades
  2. Daia de Paula revela a verdade sobre boatos de affair com filho de Faustão: 'Brincadeira'
Atualidades / Esclarecimento

Daia de Paula revela a verdade sobre boatos de affair com filho de Faustão: 'Brincadeira'

Ex-dançarina do Domingão com Faustão, Daia de Paula se pronuncia sobre os boatos envolvendo o filho caçula de Faustão após fotos em festa: 'Não me julguem mais'

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 22/08/2025, às 16h48

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Daia de Paula e Rodrigo Silva
Daia de Paula e Rodrigo Silva - Fotos: Van Campos-Léo Franco/AgNews

A ex-dançarina e repórter do Domingão do FaustãoDaia de Paula resolveu colocar um ponto final nos boatos de que poderia estar vivendo um affair com Rodrigo Silva, de 17 anos, que é o filho caçula de Faustão. Os rumores começaram depois que os dois posaram juntos para fotos na entrada da festa do irmão dele, João Silva, na noite de quinta-feira, 21. Agora, ela apareceu na internet para negar os boatos e afirmou que não existe nada entre ela e o adolescente. 

Daia garantiu que as fotos juntos foi apenas uma brincadeira entre os dois e que sabe sempre vai ver Rodrigo como uma criança. "Há pouco tempo atrás, o Felca levantou um assunto de muita de muita relevância, que é sobre e a adultização das crianças. E aí agora veio nessa notícia na qual estão falando que eu tenho um caso com o Rodrigo, uma criança que tem 17 anos. Eu quero realmente me posicionar porque realmente seria muito assustador se isso realmente estivesse acontecendo, mas não está acontecendo, tá?", afirmou ela. 

E completou: "O Rodrigo é uma criança, sempre vai ser uma criança para mim, tenho muito respeito e muito carinho por ele. Isso tudo não passou de uma grande brincadeira, entendeu? E acabou que isso repercutiu de uma maneira negativa e preocupante para todos vocês. Então é isso, aqui me posicionando para tranquilizar a todos que de alguma maneira acreditaram na notícia. Enfim, foi uma brincadeira, peço desculpa, mas gente, tenho muita consciência, muita noção". 

Por fim, ela pediu que os julgamentos acabem, já que foi tudo uma brincadeira. "Foi uma festa incrível. Joãozinho está voando. Tava rodeado ali de pessoas que apoiam, torcem, gostam muito dele. Então, por favor, não me julguem mais, tá? Entendo o julgamento de vocês, entendo mesmo, tá? Eu acho que também julgaria, entendeu? Agora não tem mais o que falar, tá bom? Um beijo", declarou. 

Rodrigo Silva e Daia de Paula — Fotos: Van Campos-Léo Franco/AgNews
Rodrigo Silva e Daia de Paula — Fotos: Van Campos-Léo Franco/AgNews

O mistério de Rodrigo sobre o assunto em tom de brincadeira

Filho caçula de Faustão, o jovem Rodrigo Silva, de 17 anos, agitou o mundo das celebridades nesta semana ao chegar na festa do irmão, João Silva, ao lado da bailarina Daia de Paula, de 34 anos, que já trabalhou no programa Domingão do Faustão, da Globo. A aparição deles levantou rumores sobre um suposto affair entre os dois.

Com toda a repercussão, Rodrigo foi questionado sobre a possibilidade de um romance entre eles e fez mistério. “Só quem sabe, quem sabe… Ainda estamos vendo isso aí. Ela trabalhava no balé do meu pai. É uma mulher maravilhosa, pelo amor de Deus, não tem como mentir, é só olhar que você já percebe”, disse ele, e completou: “É secreto ainda, não é público ainda, uma hora sai… Mistério”.

A assessoria de imprensa da família chegou a confirmar o suposto romance em contato com o site Quem, mas negou logo depois.

Rodrigo é filho de Faustão com a produtora Luciana Cardoso. Ele é o mais discreto dos filhos do apresentador e ainda não revelou publicamente qual será o seu caminho profissional. Vale lembrar que os outros filhos de Faustão seguiram a carreira artística. Lara é cantora e João se tornou apresentador de TV. 

Esposa de Faustão fala sobre a internação do marido

Esposa de Faustão, a produtora Luciana Cardoso contou qual é a previsão de alta hospitalar do marido. Ele está internado em um hospital de São Paulo desde maio e passou por dois transplantes de órgãos neste mês.

Acho que, em duas semanas [ele recebe alta], se não tiver nenhuma intercorrência”, disse ela ao site Quem. Ela ainda comentou sobre como está sendo a recuperação dele depois das cirurgias.

"A parte médica está supercerta…O primeiro transplante de rim deu certo, e agora esse também deu certo desde o início. Agora é reabilitação física e emocional. Ainda há alguns passos a seguir, mas, graças a Deus, ele está vivo! Vai viver muitos anos", declarou. 

Por fim, Luciana Cardoso comentou sobre a força de Faustão para ficar bem. "É um dia de cada vez; esse é o maior ensinamento desse processo longo, que já dura dois anos. Ele é muito forte. Tudo o que ele passou, a parte mental dele é muito firme mesmo. Ele nunca desistiu, ele quer viver. Isso faz diferença", afirmou. 

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

faustãoRodrigo SilvaDaia de Paula
Fausto Silva (Faustão) Fausto Silva (Faustão)  

Leia também

Homofobia

Carlinhos de Jesus - Foto: Reprodução / Instagram

Carlinhos de Jesus revela sofrer preconceito por ser homem na dança

Fã de carteirinha

Fernanda Gentil - Foto: Reprodução / Instagram

Gente como a gente! Fernanda Gentil viaja para ver seus ídolos de perto

Affair

Maisa Silva e Memphis Depay - Foto: Reprodução / Instagram

Romance? Maisa e Memphis Depay voltam a ser vistos juntos em festa

Desculpas!

Neymar Jr, Bruna Biancardi e Virginia - Foto: Reprodução / Instagram

Virginia pede desculpas para Neymar e Bruna Biancardi. Entenda a história

Repercussão

Virginia Fonseca e Ana Castela - Foto: AgNews e Brazil News

Virginia fala sobre Ana Castela após rumores de affair dela com seu ex-marido

Luto

Irmão de Sheron Menezzes faleceu aos 36 anos - Foto: Reprodução / Instagram

Mãe de Sheron Menezzes faz forte desabafo após a morte do filho: 'Gritei muito'

Últimas notícias

Vitor diCastroVitor diCastro denuncia preconceito no meio artístico: 'Tinha que segurar ser gay'
Carlinhos de JesusCarlinhos de Jesus revela sofrer preconceito por ser homem na dança
William e HarryRompimento de William e Harry: astróloga aponta o que separa os irmãos da realeza
CariúchaWeb se choca ao descobrir a idade de Cariúcha após beijo em filho de Gugu
Justin BieberFilho de Justin Bieber completa 1 ano. Veja a foto mais recente do bebê
Sócios-investidores confraternizam o novo INNSiDE São Paulo HigienópolisMeliá Hotels International anuncia o terceiro hotel da marca INNSiDE by Meliá no Brasil
Luiz LiraVencedor do ‘Chef de Alto Nível’ revela o que vai fazer com o prêmio
Fernanda GentilGente como a gente! Fernanda Gentil viaja para ver seus ídolos de perto
Adriane GalisteuSaiba a data de estreia de A Fazenda 17 e quais as mudanças no reality
Rahul Mishra confirmou seu lugar como contador de históriasDesigner transcende a moda para tecer uma narrativa filosófica sobre o amor
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade