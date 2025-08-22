Daia de Paula revela a verdade sobre boatos de affair com filho de Faustão: 'Brincadeira'

Ex-dançarina do Domingão com Faustão, Daia de Paula se pronuncia sobre os boatos envolvendo o filho caçula de Faustão após fotos em festa: 'Não me julguem mais'

A ex-dançarina e repórter do Domingão do FaustãoDaia de Paula resolveu colocar um ponto final nos boatos de que poderia estar vivendo um affair com Rodrigo Silva, de 17 anos, que é o filho caçula de Faustão. Os rumores começaram depois que os dois posaram juntos para fotos na entrada da festa do irmão dele, João Silva, na noite de quinta-feira, 21. Agora, ela apareceu na internet para negar os boatos e afirmou que não existe nada entre ela e o adolescente.

Daia garantiu que as fotos juntos foi apenas uma brincadeira entre os dois e que sabe sempre vai ver Rodrigo como uma criança. "Há pouco tempo atrás, o Felca levantou um assunto de muita de muita relevância, que é sobre e a adultização das crianças. E aí agora veio nessa notícia na qual estão falando que eu tenho um caso com o Rodrigo, uma criança que tem 17 anos. Eu quero realmente me posicionar porque realmente seria muito assustador se isso realmente estivesse acontecendo, mas não está acontecendo, tá?", afirmou ela.

E completou: "O Rodrigo é uma criança, sempre vai ser uma criança para mim, tenho muito respeito e muito carinho por ele. Isso tudo não passou de uma grande brincadeira, entendeu? E acabou que isso repercutiu de uma maneira negativa e preocupante para todos vocês. Então é isso, aqui me posicionando para tranquilizar a todos que de alguma maneira acreditaram na notícia. Enfim, foi uma brincadeira, peço desculpa, mas gente, tenho muita consciência, muita noção".

Por fim, ela pediu que os julgamentos acabem, já que foi tudo uma brincadeira. "Foi uma festa incrível. Joãozinho está voando. Tava rodeado ali de pessoas que apoiam, torcem, gostam muito dele. Então, por favor, não me julguem mais, tá? Entendo o julgamento de vocês, entendo mesmo, tá? Eu acho que também julgaria, entendeu? Agora não tem mais o que falar, tá bom? Um beijo", declarou.

Rodrigo Silva e Daia de Paula — Fotos: Van Campos-Léo Franco/AgNews

O mistério de Rodrigo sobre o assunto em tom de brincadeira

Filho caçula de Faustão, o jovem Rodrigo Silva, de 17 anos, agitou o mundo das celebridades nesta semana ao chegar na festa do irmão, João Silva, ao lado da bailarina Daia de Paula, de 34 anos, que já trabalhou no programa Domingão do Faustão, da Globo. A aparição deles levantou rumores sobre um suposto affair entre os dois.

Com toda a repercussão, Rodrigo foi questionado sobre a possibilidade de um romance entre eles e fez mistério. “Só quem sabe, quem sabe… Ainda estamos vendo isso aí. Ela trabalhava no balé do meu pai. É uma mulher maravilhosa, pelo amor de Deus, não tem como mentir, é só olhar que você já percebe”, disse ele, e completou: “É secreto ainda, não é público ainda, uma hora sai… Mistério”.

A assessoria de imprensa da família chegou a confirmar o suposto romance em contato com o site Quem, mas negou logo depois.

Rodrigo é filho de Faustão com a produtora Luciana Cardoso. Ele é o mais discreto dos filhos do apresentador e ainda não revelou publicamente qual será o seu caminho profissional. Vale lembrar que os outros filhos de Faustão seguiram a carreira artística. Lara é cantora e João se tornou apresentador de TV.

Esposa de Faustão fala sobre a internação do marido

Esposa de Faustão, a produtora Luciana Cardoso contou qual é a previsão de alta hospitalar do marido. Ele está internado em um hospital de São Paulo desde maio e passou por dois transplantes de órgãos neste mês.

“Acho que, em duas semanas [ele recebe alta], se não tiver nenhuma intercorrência”, disse ela ao site Quem. Ela ainda comentou sobre como está sendo a recuperação dele depois das cirurgias.

"A parte médica está supercerta…O primeiro transplante de rim deu certo, e agora esse também deu certo desde o início. Agora é reabilitação física e emocional. Ainda há alguns passos a seguir, mas, graças a Deus, ele está vivo! Vai viver muitos anos", declarou.

Por fim, Luciana Cardoso comentou sobre a força de Faustão para ficar bem. "É um dia de cada vez; esse é o maior ensinamento desse processo longo, que já dura dois anos. Ele é muito forte. Tudo o que ele passou, a parte mental dele é muito firme mesmo. Ele nunca desistiu, ele quer viver. Isso faz diferença", afirmou.